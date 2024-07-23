Рейтинг@Mail.ru
Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/vorovstvo-rossiyskikh-aktivov-ne-ostanetsya-bez-otveta-moskvy--peskov-1139069472.html
Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков
Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T12:42
2024-07-23T12:45
дмитрий песков
новости
замороженные активы россии
замороженные российские активы
коллективный запад
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137557846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de4c8cd720b14297dcfb596a040a01e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также отметил, что Москва "будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации этих решений".Он подчеркнул, что конфискация суверенных российских активов является прямым нарушением международного права.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что в начале августа Украина получит первый транш из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро.По словам Борреля, страны — члены ЕС планируют профинансировать получение Киевом приоритетного вооружения. Речь идет о системах ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.В МИД РФ называли заморозку активов РФ Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам РоссииРФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ ПутинаНе успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137557846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6c3e1a646741cb9c35671ce62be7dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости, замороженные активы россии, замороженные российские активы, коллективный запад, кремль
Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков

Россия ответит на воровство ее активов в Европе – Кремль

12:42 23.07.2024 (обновлено: 12:45 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно. Безусловно, так или иначе ответ будет, подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков также отметил, что Москва "будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации этих решений".
Он подчеркнул, что конфискация суверенных российских активов является прямым нарушением международного права.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что в начале августа Украина получит первый транш из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро.
По словам Борреля, страны — члены ЕС планируют профинансировать получение Киевом приоритетного вооружения. Речь идет о системах ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.
Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.
В МИД РФ называли заморозку активов РФ Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина
Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов
 
Дмитрий ПесковНовостиЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКоллективный ЗападКремль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
14:35Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей
14:23Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
14:15Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
14:04Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков
13:58В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
13:56В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине
13:51Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
13:45Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год
13:32Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки
13:20Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса
13:17Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
13:07В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада
13:06Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
13:03Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек
12:56Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован
12:52В Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах
12:42Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков
12:41Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео 0:22
12:25ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
Лента новостейМолния