https://crimea.ria.ru/20240723/vorovstvo-rossiyskikh-aktivov-ne-ostanetsya-bez-otveta-moskvy--peskov-1139069472.html

Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков

Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков

Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T12:42

2024-07-23T12:42

2024-07-23T12:45

дмитрий песков

новости

замороженные активы россии

замороженные российские активы

коллективный запад

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также отметил, что Москва "будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и реализации этих решений".Он подчеркнул, что конфискация суверенных российских активов является прямым нарушением международного права.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что в начале августа Украина получит первый транш из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро.По словам Борреля, страны — члены ЕС планируют профинансировать получение Киевом приоритетного вооружения. Речь идет о системах ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.В МИД РФ называли заморозку активов РФ Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам РоссииРФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ ПутинаНе успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, замороженные активы россии, замороженные российские активы, коллективный запад, кремль