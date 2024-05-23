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РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина
РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина - РИА Новости Крым, 23.05.2024
РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина
Президент России Владимир Путин разрешил использовать имущество штатов для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T15:10
2024-05-23T15:33
центробанк рф
владимир путин (политик)
россия
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил использовать имущество штатов для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки, направленными на причинение Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации ущерба, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю правительству Российской Федерации принять меры, направленные на установление специального порядка компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и (или) Центральному банку Российской Федерации (далее также – российские правообладатели) в связи решениями государственных и (или) судебных органов Соединенных Штатов Америки (далее – ущерб), который применяется в случае необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество, с учетом следующего, сказано в тексте документа.При этом российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации.21 мая ЕС принял решение использовать доходы от замороженных в Европе российских активов и направлять их на поддержку ВСУ. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступает в силу 23 мая.В официальном представительстве РФ при ЕС, комментируя происходящее, заявили, что Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики, дав понять, что такое на самом деле "европейские ценности". А также сделали прогнозы относительно того, какие последствия созданный прецедент будет иметь в самой Европе и как ей придется ответить перед Россией.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активовВ Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФКонфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
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центробанк рф, владимир путин (политик), россия, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , сша
РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина

Путин подписал указ о компенсации ущерба РФ и ЦБ от действий США

15:10 23.05.2024 (обновлено: 15:33 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил использовать имущество штатов для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки, направленными на причинение Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации ущерба, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю правительству Российской Федерации принять меры, направленные на установление специального порядка компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и (или) Центральному банку Российской Федерации (далее также – российские правообладатели) в связи решениями государственных и (или) судебных органов Соединенных Штатов Америки (далее – ущерб), который применяется в случае необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество, с учетом следующего, сказано в тексте документа.
При этом российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации.
21 мая ЕС принял решение использовать доходы от замороженных в Европе российских активов и направлять их на поддержку ВСУ. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Согласно документу, оно вступает в силу 23 мая.
В официальном представительстве РФ при ЕС, комментируя происходящее, заявили, что Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики, дав понять, что такое на самом деле "европейские ценности". А также сделали прогнозы относительно того, какие последствия созданный прецедент будет иметь в самой Европе и как ей придется ответить перед Россией.
Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Центробанк РФВладимир Путин (политик)РоссияЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовСША
 
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