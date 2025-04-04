https://crimea.ria.ru/20250404/vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast---est-pogibshiy-i-ranenyy-1145428368.html

ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый

ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 04.04.2025

ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый

Один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T06:18

2025-04-04T06:18

2025-04-04T06:08

брянская область

александр богомаз

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, целенаправленные удары ВСУ нанесли по поселку Белая Березка Трубчевского района. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, а также несколько автомобилей. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу