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ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый
ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 04.04.2025
ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый
Один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T06:18
2025-04-04T06:18
2025-04-04T06:08
брянская область
александр богомаз
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, целенаправленные удары ВСУ нанесли по поселку Белая Березка Трубчевского района. Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, а также несколько автомобилей. Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый
В Брянской области при атаке украинских дронов погиб мирный житель и еще один ранен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, целенаправленные удары ВСУ нанесли по поселку Белая Березка Трубчевского района.
"В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон, а также несколько автомобилей.
Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана.
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