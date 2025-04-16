https://crimea.ria.ru/20250416/10-letniy-malchik-podorvalsya-na-mine-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1145735991.html
10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 16.04.2025
10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
В Шебеиноском районе 10-летний мальчик поднял с земли мину-"колокольчик", и она взорвалась у него в руках, ребенок погиб. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T18:31
2025-04-16T18:31
2025-04-16T18:35
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Шебеиноском районе 10-летний мальчик поднял с земли мину-"колокольчик", и она взорвалась у него в руках, ребенок погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава региона выразил соболезнования семье погибшего мальчика. "Уважаемые родители, очень хочется предотвратить такие ситуации. Поэтому прошу вас объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы. Вы видите, насколько коварен враг", - написал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую областьВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
https://crimea.ria.ru/20250125/tsentr-gorlovki-obstrelyali-kassetami--na-ulitsakh-razbrosany-kolokolchiki-1143661032.html
белгород
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10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
10-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области - губернатор
18:31 16.04.2025 (обновлено: 18:35 16.04.2025)