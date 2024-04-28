https://crimea.ria.ru/20240428/konfiskatsiya-aktivov-rf-stanet-gvozdem-v-grob-zapadnoy-sistemy---peskov-1136933403.html

Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков

Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков

Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T12:12

2024-04-28T12:12

2024-04-28T12:33

дмитрий песков

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замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Проект о конфискации российских активов был принят палатой представителей США. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активовОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахСША придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

https://crimea.ria.ru/20240423/u-rossii-gotov-otvet-na-izyatie-zamorozhennykh-aktivov--matvienko-1136769069.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, павел зарубин, мнения, экономика, в мире, заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, новости