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Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T12:12
2024-04-28T12:12
2024-04-28T12:33
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Проект о конфискации российских активов был принят палатой представителей США. Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активовОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахСША придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
https://crimea.ria.ru/20240423/u-rossii-gotov-otvet-na-izyatie-zamorozhennykh-aktivov--matvienko-1136769069.html
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Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной экономической системы - Песков
12:12 28.04.2024 (обновлено: 12:33 28.04.2024)