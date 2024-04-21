https://crimea.ria.ru/20240421/v-evrosoyuze-vozmuscheny-davleniem-ssha-po-voprosu-rossiyskikh-aktivov-1136730456.html

В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов

В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов - РИА Новости Крым, 21.04.2024

В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов

Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T10:49

2024-04-21T10:49

2024-04-21T10:49

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замороженные активы россии

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен.Несмотря на давление со стороны США, в ЕС отказываются конфисковать российские активы. По мнению Европейских чиновников, это противоречит нормам международного права и может спровоцировать ответные меры со стороны России и отток инвесторов.Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят. Читайте также на РИА Новости Крым:Идея конфискации российских активов политически мотивирована – СилуановПалата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрдВыплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, сша, заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, в мире, экономика, финансы, деньги, политика, новости