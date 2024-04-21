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В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов
В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов
Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T10:49
2024-04-21T10:49
европейский союз (ес)
европа
сша
заморозка активов россии
замороженные активы россии
замороженные российские активы
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен.Несмотря на давление со стороны США, в ЕС отказываются конфисковать российские активы. По мнению Европейских чиновников, это противоречит нормам международного права и может спровоцировать ответные меры со стороны России и отток инвесторов.Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят. Читайте также на РИА Новости Крым:Идея конфискации российских активов политически мотивирована – СилуановПалата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрдВыплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
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европейский союз (ес), европа, сша, заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, в мире, экономика, финансы, деньги, политика, новости
В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов

Европа боится конфисковать российские активы по требованию США - СМИ

10:49 21.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Европейские чиновники возмущены давлением США по вопросу российских активов, опасаясь, что решение об их конфискации затронет интересы стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.
"Европейские чиновники возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинство активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты", — пишет WP.
По данным газеты, представители США оказывали давление на европейских чиновников на полях ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, который на прошлой неделе прошел в Вашингтоне. В частности, с европейцами встречалась глава американского минфина Джанет Йеллен.
Несмотря на давление со стороны США, в ЕС отказываются конфисковать российские активы. По мнению Европейских чиновников, это противоречит нормам международного права и может спровоцировать ответные меры со стороны России и отток инвесторов.
Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 миллиардов долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения. 25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.
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Европейский Союз (ЕС)ЕвропаСШАЗаморозка активов РоссииЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыВ миреЭкономикаФинансыДеньгиПолитикаНовости
 
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