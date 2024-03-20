https://crimea.ria.ru/20240320/vyplaty-ukraine-iz-rossiyskikh-zamorozhennykh-aktivov-mogut-nachat-v-iyule-1135875547.html

Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле

Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле

В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T17:21

2024-03-20T17:21

2024-03-20T17:35

всу (вооруженные силы украины)

замороженные активы россии

замороженные российские активы

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать эти средства на военную помощь Украине.Ожидается, что в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС. Еще 10% будут поступать в бюджет ЕС на непредвиденные расходы и компенсации, связанные с официальным Киевом.Кроме того, "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". За год Украина будет получать около 2,5 - 3 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает источник РИА Новости.Согласно открытым данным, в странах ЕС и G7 заморожены российские валютные резервы на сумму около 260 миллиардов евро. Из них около 210 миллиардов находятся в Европе.В конце февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. По его словам, членам Евросоюза необходимо усилить обороноспособность и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. При этом он подтвердил, что страны ЕС исчерпали свои запасы боеприпасов, передавая их Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках ЕвросоюзаЗачем Европа вооружается и кто ее остановит – экспертХватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов

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всу (вооруженные силы украины), замороженные активы россии, замороженные российские активы, поставки западного оружия украине, еврокомиссия, новости, россия, украина