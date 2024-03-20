Рейтинг@Mail.ru
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240320/vyplaty-ukraine-iz-rossiyskikh-zamorozhennykh-aktivov-mogut-nachat-v-iyule-1135875547.html
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T17:21
2024-03-20T17:35
всу (вооруженные силы украины)
замороженные активы россии
замороженные российские активы
поставки западного оружия украине
еврокомиссия
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать эти средства на военную помощь Украине.Ожидается, что в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС. Еще 10% будут поступать в бюджет ЕС на непредвиденные расходы и компенсации, связанные с официальным Киевом.Кроме того, "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". За год Украина будет получать около 2,5 - 3 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает источник РИА Новости.Согласно открытым данным, в странах ЕС и G7 заморожены российские валютные резервы на сумму около 260 миллиардов евро. Из них около 210 миллиардов находятся в Европе.В конце февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. По его словам, членам Евросоюза необходимо усилить обороноспособность и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. При этом он подтвердил, что страны ЕС исчерпали свои запасы боеприпасов, передавая их Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках ЕвросоюзаЗачем Европа вооружается и кто ее остановит – экспертХватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_95:0:930:626_1920x0_80_0_0_0d0d2e3f539fd052442e9fcc3d20e6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), замороженные активы россии, замороженные российские активы, поставки западного оружия украине, еврокомиссия, новости, россия, украина
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле

Доходы от замороженных российских активов передадут Украине - Еврокомиссия

17:21 20.03.2024 (обновлено: 17:35 20.03.2024)
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать эти средства на военную помощь Украине.
"Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал источник РИА Новости на условиях анонимности. Выплаты предлагается производить дважды в год.
Ожидается, что в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС. Еще 10% будут поступать в бюджет ЕС на непредвиденные расходы и компенсации, связанные с официальным Киевом.
Кроме того, "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". За год Украина будет получать около 2,5 - 3 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает источник РИА Новости.
Согласно открытым данным, в странах ЕС и G7 заморожены российские валютные резервы на сумму около 260 миллиардов евро. Из них около 210 миллиардов находятся в Европе.
В конце февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. По его словам, членам Евросоюза необходимо усилить обороноспособность и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. При этом он подтвердил, что страны ЕС исчерпали свои запасы боеприпасов, передавая их Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
Зачем Европа вооружается и кто ее остановит – эксперт
Хватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Замороженные активы РоссииЗамороженные российские активыПоставки западного оружия УкраинеЕврокомиссияНовостиРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
17:21Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
17:02В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека
16:37ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков
16:10Уничтожен украинский "Град" и крупный склад топлива для ВСУ
15:57На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
15:24Армия России зачистила от боевиков ВСУ Козинку в Белгородской области
15:18Почти миллион медиков получили дополнительные выплаты в 2023 году
14:58В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий
14:50В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники
14:37Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
14:28Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа
14:27Сбербанк открыл регистрацию на Зеленый Марафон в 5 южных городах России
14:26Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
14:19Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
14:17В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек
14:06Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены
13:59Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
13:53Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
13:38У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области
Лента новостейМолния