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Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T17:21
2024-03-20T17:21
2024-03-20T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать эти средства на военную помощь Украине.Ожидается, что в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС. Еще 10% будут поступать в бюджет ЕС на непредвиденные расходы и компенсации, связанные с официальным Киевом.Кроме того, "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". За год Украина будет получать около 2,5 - 3 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает источник РИА Новости.Согласно открытым данным, в странах ЕС и G7 заморожены российские валютные резервы на сумму около 260 миллиардов евро. Из них около 210 миллиардов находятся в Европе.В конце февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. По его словам, членам Евросоюза необходимо усилить обороноспособность и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. При этом он подтвердил, что страны ЕС исчерпали свои запасы боеприпасов, передавая их Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках ЕвросоюзаЗачем Европа вооружается и кто ее остановит – экспертХватит на два дня: у Германии жесткий дефицит боеприпасов
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всу (вооруженные силы украины), замороженные активы россии, замороженные российские активы, поставки западного оружия украине, еврокомиссия, новости, россия, украина
Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
Доходы от замороженных российских активов передадут Украине - Еврокомиссия
17:21 20.03.2024 (обновлено: 17:35 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Еврокомиссии предложили начать выплаты доходов с российских замороженных активов Украине уже в июле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил использовать эти средства на военную помощь Украине.
"Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал источник РИА Новости на условиях анонимности. Выплаты предлагается производить дважды в год.
Ожидается, что в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС. Еще 10% будут поступать в бюджет ЕС на непредвиденные расходы и компенсации, связанные с официальным Киевом.
Кроме того, "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". За год Украина будет получать около 2,5 - 3 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает источник РИА Новости.
Согласно открытым данным, в странах ЕС и G7 заморожены российские валютные резервы на сумму около 260 миллиардов евро. Из них около 210 миллиардов находятся в Европе.
В конце февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил
, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы. По его словам, членам Евросоюза необходимо усилить обороноспособность и быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. При этом он подтвердил
, что страны ЕС исчерпали свои запасы боеприпасов, передавая их Украине.
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