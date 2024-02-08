https://crimea.ria.ru/20240208/volshebnoy-palochki-net-borrel-zayavil-ob-otsutstvii-snaryadov-dlya-kieva-1134783594.html

"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева

"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева - РИА Новости Крым, 08.02.2024

"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева

Страны Евросоюза опустошили свои запасы вооружений и не обладают "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T11:41

2024-02-08T11:41

2024-02-08T11:41

жозеп боррель

украина

поставки западного оружия украине

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза опустошили свои запасы вооружений и не обладают "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Киев.Глава евродипломатии также констатировал, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран-членов ЕС. По словам Борреля, вооруженные силы европейских стран задерживают пополнение собственных арсеналов, чтобы передать боеприпасы Киеву.При этом он заверил, что оборонно-промышленный комплекс стран Евросоюза набирает обороты, и пообещал, что Киев получит один миллион снарядов до конца этого года.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее направил коллегам в Евросоюзе письмо, в котором сообщил, что ВСУ испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По его словам, российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.Депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что из-за нехватки боеприпасов для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцГлава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, украина, поставки западного оружия украине, европейский союз (ес), новости, политика