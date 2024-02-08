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"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева
"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева - РИА Новости Крым, 08.02.2024
"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева
Страны Евросоюза опустошили свои запасы вооружений и не обладают "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T11:41
2024-02-08T11:41
2024-02-08T11:41
жозеп боррель
украина
поставки западного оружия украине
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза опустошили свои запасы вооружений и не обладают "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Киев.Глава евродипломатии также констатировал, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран-членов ЕС. По словам Борреля, вооруженные силы европейских стран задерживают пополнение собственных арсеналов, чтобы передать боеприпасы Киеву.При этом он заверил, что оборонно-промышленный комплекс стран Евросоюза набирает обороты, и пообещал, что Киев получит один миллион снарядов до конца этого года.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее направил коллегам в Евросоюзе письмо, в котором сообщил, что ВСУ испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По его словам, российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.Депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что из-за нехватки боеприпасов для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцГлава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление
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РИА Новости Крым
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жозеп боррель, украина, поставки западного оружия украине, европейский союз (ес), новости, политика
"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева
Боррель в Киеве заявил об опустошении европейских запасов снарядов и оружия для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Страны Евросоюза опустошили свои запасы вооружений и не обладают "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Киев.
"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми", – приводит его словам РИА Новости.
Глава евродипломатии также констатировал, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран-членов ЕС. По словам Борреля, вооруженные силы европейских стран задерживают пополнение собственных арсеналов, чтобы передать боеприпасы Киеву.
При этом он заверил, что оборонно-промышленный комплекс стран Евросоюза набирает обороты, и пообещал, что Киев получит один миллион снарядов до конца этого года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее направил коллегам в Евросоюзе письмо
, в котором сообщил, что ВСУ испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По его словам, российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.
Депутат Верховной рады Егор Чернев заявил
, что из-за нехватки боеприпасов для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя.
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