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Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление
Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что весной ВСУ снова попытаются перейти к наступлению. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T21:36
2024-01-31T21:36
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
минобороны украины
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что весной ВСУ снова попытаются перейти к наступлению.Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизацииЗапугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на УкраинеМассово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевтыМобилизация по-киевски: сколько украинцев призовут в ВСУ по новому закону
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Новости
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кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Глава украинской разведки анонсировал новое контрнаступление

Глава украинской разведки заговорил о возможности нового наступления Украины весной

21:36 31.01.2024
 
© AP PhotoГенерал-майор Кирилл Буданов
Генерал-майор Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что весной ВСУ снова попытаются перейти к наступлению.
"По правилам любой, так сказать, игры - ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас - ход противника, он закончится и, я думаю, начнется наш", - сказал Буданов, говоря о наступлении, его слова приводит украинское интернет-издание "Телеграф".
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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