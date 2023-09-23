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Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты
Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты
На Украине массово увольняются и выезжают из страны женщины-фармацевты, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщила глава украинской ассоциации "ФармРада"... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T16:04
2023-09-23T16:04
украина
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новости
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беженцы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На Украине массово увольняются и выезжают из страны женщины-фармацевты, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщила глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.С 1 октября воинский учет на Украине станет обязательным для работниц медицинской сферы, причем не только врачей и медсестер, но и фармацевтов: все они обязаны будут регистрироваться в военкоматах. Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя новое в законодательстве, сообщал, что выезд из страны будет ограничен только для мобилизованных женщин – для тех, кто только встанет на воинский учет, ограничений не будет.Тем не менее, по словам Прудниковой, женщины-фармацевты стали массово увольняться уже в сентябре, чтобы успеть выехать с Украины.Она отметила, что заявления на увольнение посыпались с начала сентября, и за две недели Украина лишилась тысяч работников аптек."Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", – отметила Прудникова.О планах ставить на воинский учет женщин киевские власти говорили еще в 2021 году. С 24 февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым: Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации "Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, новости, мобилизация на украине, владимир зеленский (президент украины), беженцы
Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты

На Украине массово увольняются для выезда из страны женщины-фармацевты

16:04 23.09.2023
 
© AP Photo Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo Andreea Alexandru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На Украине массово увольняются и выезжают из страны женщины-фармацевты, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщила глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.
С 1 октября воинский учет на Украине станет обязательным для работниц медицинской сферы, причем не только врачей и медсестер, но и фармацевтов: все они обязаны будут регистрироваться в военкоматах. Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя новое в законодательстве, сообщал, что выезд из страны будет ограничен только для мобилизованных женщин – для тех, кто только встанет на воинский учет, ограничений не будет.
Тем не менее, по словам Прудниковой, женщины-фармацевты стали массово увольняться уже в сентябре, чтобы успеть выехать с Украины.

"Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", – поделилась Прудникова с украинским изданием "Страна.ua".

Она отметила, что заявления на увольнение посыпались с начала сентября, и за две недели Украина лишилась тысяч работников аптек.
"Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", – отметила Прудникова.
О планах ставить на воинский учет женщин киевские власти говорили еще в 2021 году. С 24 февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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