https://crimea.ria.ru/20230914/gitleryugend-po-zelenski-ekspert-o-planakh-kieva-po-mobilizatsii-detey-1131404794.html

"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей

"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей - РИА Новости Крым, 14.09.2023

"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей

Киевский режим выживает за счет внешнего финансирования, а чтобы оно не прекратилось, будет продлевать агонию ВСУ любыми способами, не жалея в том числе детей... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T21:29

2023-09-14T21:29

2023-09-14T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим выживает за счет внешнего финансирования, а чтобы оно не прекратилось, будет продлевать агонию ВСУ любыми способами, не жалея в том числе детей. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя сообщения о том, что Киев в поисках новых мобилизационных ресурсов рассматривает возможность призывать на фронт несовершеннолетних.С соответствующей инициативой накануне выступил новый министр обороны Украины Рустем Умеров, который предложил Верховной Раде задуматься над возможностью отправки на фронт украинских юношей с 16 лет.Продлить агонию ВСУ любой ценой"Нормальных, боеспособных граждан для ВСУ уже нет, поэтому будут собирать всех, кто есть, в том числе малолетних. Это очень напоминает историю, когда Гитлер в 1945 году объявил о полной мобилизации – "Гитлерюгенд", - привел аналог военный эксперт.По его словам, ранее принятый украинский закон о мобилизации людей с серьезными диагнозами, а теперь еще и перспектива призывать 16-летних мальчиков, означает агонию ВСУ. Зеленский, по мнению эксперта, трезво оценивает ситуацию и пытается оттянуть момент краха, поскольку зарабатывает на конфликте личные капиталы."Для Зеленского это способ продлить источник поступления средств. Ведь он поучает внешнее финансирование не столько на существование государства, сколько своего и своей клики. И он будет любыми способами продлевать эту агонию", - убежден Подберезкин.Счет на недели"Речь идет не просто о больших потерях со стороны ВСУ. Они громадны. Нормальных солдат просто нет. Это роняет боеспособность украинской армии, которая уже сейчас и так не сильно высока", - продолжает эксперт.Он констатирует, что пока еще в ВСУ есть небольшая часть профессиональных военных, которые возвращаются на фронт после ранений, однако таких все меньше."С учетом того, что Зеленский напрягает все мыслимые и немыслимые сухожилия, свои и Запада, это еще растянется на некоторое время. Все зависит от того, насколько они готовы бросить остатки нации под нож. Но счет до полного краха может идти даже на недели", - считает собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человекТюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230904/armiya-khronikov-v-krymu-otsenili-novyy-prikaz-vsu-o-mobilizatsii-1131146106.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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