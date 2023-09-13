https://crimea.ria.ru/20230913/pri-kakikh-diagnozakh-zapreschena-sluzhba-po-kontraktu-pri-mobilizatsii-1131388607.html

При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации

При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации - РИА Новости Крым, 13.09.2023

При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T18:26

2023-09-13T18:26

2023-09-13T18:41

сергей шойгу

вооруженные силы россии

армия и флот

частичная мобилизация

россия

новости

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при мобилизации и военном положении. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов. "Утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), призванный ограничено годным к военной службе не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации в период военного положения и в военное время", - говорится в тексте документа.Также в список вошли заболевания периферических нервов и сплетений, ряд онкологических диагнозов, инсульты и их последствия, сильные нарушения зрения, отдельные сердечно-сосудистые заболевания, гипертония II степени, врожденные аномалии органов дыхания, бронхиальная астма средней степен тяжести, отсутствие конечностей, пальцев, нарушения функций конечностей, отстувие после резекции доли печени, желудка или толстой кишки. Всего в перечне содержится 26 пунктов.Отмечается, что приказ утвержден в целях повышения эффективности организации комплектования ВС РФ в период мобилизации в период военного положения и в военное время.Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами. По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, это свидетельствует о том, что ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичныЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запасаВоенным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсиюБудет ли в России новая мобилизация - ответ Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, частичная мобилизация, россия, новости, здоровье