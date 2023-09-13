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При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации - РИА Новости Крым, 13.09.2023
При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T18:26
2023-09-13T18:41
сергей шойгу
вооруженные силы россии
армия и флот
частичная мобилизация
россия
новости
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при мобилизации и военном положении. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов. "Утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), призванный ограничено годным к военной службе не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации в период военного положения и в военное время", - говорится в тексте документа.Также в список вошли заболевания периферических нервов и сплетений, ряд онкологических диагнозов, инсульты и их последствия, сильные нарушения зрения, отдельные сердечно-сосудистые заболевания, гипертония II степени, врожденные аномалии органов дыхания, бронхиальная астма средней степен тяжести, отсутствие конечностей, пальцев, нарушения функций конечностей, отстувие после резекции доли печени, желудка или толстой кишки. Всего в перечне содержится 26 пунктов.Отмечается, что приказ утвержден в целях повышения эффективности организации комплектования ВС РФ в период мобилизации в период военного положения и в военное время.Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами. По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, это свидетельствует о том, что ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичныЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запасаВоенным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсиюБудет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
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сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, частичная мобилизация, россия, новости, здоровье
При каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизации

Шойгу утвердил перечень болезней, запрещающих контрактную службу при мобилизации

18:26 13.09.2023 (обновлено: 18:41 13.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при мобилизации и военном положении. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.
"Утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), призванный ограничено годным к военной службе не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации в период военного положения и в военное время", - говорится в тексте документа.

В соответствии с ним, на контрактную службу не могут быть приняты граждане с ВИЧ, гепатитами В и С, всеми активными формами туберкулеза органов дыхания, активным ограниченным туберкулезом позвоночника, сахарным диабетом I типа, психическими расстройствами, эпилепсией с частотой приступов не менее пяти раз в год.

Также в список вошли заболевания периферических нервов и сплетений, ряд онкологических диагнозов, инсульты и их последствия, сильные нарушения зрения, отдельные сердечно-сосудистые заболевания, гипертония II степени, врожденные аномалии органов дыхания, бронхиальная астма средней степен тяжести, отсутствие конечностей, пальцев, нарушения функций конечностей, отстувие после резекции доли печени, желудка или толстой кишки. Всего в перечне содержится 26 пунктов.
Отмечается, что приказ утвержден в целях повышения эффективности организации комплектования ВС РФ в период мобилизации в период военного положения и в военное время.
Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.
По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, это свидетельствует о том, что ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичны
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