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Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T11:41
2023-09-12T11:41
2023-09-12T11:43
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, призыв в вс россии
Материал дополняется
Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
Путин на вопрос о новой мобилизации: в России хватает добровольцев
11:41 12.09.2023 (обновлено: 11:43 12.09.2023)