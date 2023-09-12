https://crimea.ria.ru/20230912/budet-li-v-rossii-novaya-mobilizatsiya---otvet-putina-1131338982.html

Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина

Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина

270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T11:41

2023-09-12T11:41

2023-09-12T11:43

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

призыв в вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

россия

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2023

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владимир путин (политик), частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, призыв в вс россии