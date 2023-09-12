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Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T11:41
2023-09-12T11:43
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, призыв в вс россии
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Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина

Путин на вопрос о новой мобилизации: в России хватает добровольцев

11:41 12.09.2023 (обновлено: 11:43 12.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 270 тысяч человек подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России, поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"У нас за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. И больше того, этот процесс продолжается - ежедневно до 1,5 тыс человек приходят для подписания контракта", - поясни путин, отвечая на вопрос о то, ожидать ли россиянам новой волны мобилизации.
 
Владимир Путин (политик)Частичная мобилизацияРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииПризыв в ВС России
 
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