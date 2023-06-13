https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1129360113.html
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:50
2023-06-13T17:50
2023-06-13T19:14
владимир путин (политик)
россия
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
новости
сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.По его словам, в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.При этом российский лидер отметил, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", но закон не предусматривает конкретных сроков их ротации. Исходить надо из развития ситуации в зоне ведения спецоперации. Российский лидер также подчеркнул, что срочников в зону СВО направлять по-прежнему не планируют.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ ШойгуВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине
https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-po-vsey-rossii-1129358811.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
2023-06-13T17:50
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости, сво, общество
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
Владимир Путин о мобилизации в России: такой необходимости сегодня нет
17:50 13.06.2023 (обновлено: 19:14 13.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
По его словам, в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.
"Только за прошлую неделю контракты с Вооруженными силами подписали 9,5 тысяч человек, в этих условиях нет никакой необходимости в мобилизации", - констатировал президент.
При этом российский лидер отметил, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", но закон не предусматривает конкретных сроков их ротации. Исходить надо из развития ситуации в зоне ведения спецоперации. Российский лидер также подчеркнул, что срочников в зону СВО направлять по-прежнему не планируют.
"Теперь срочники… Их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело, - сказал Путин. - Конечно, сегодня уже эти территории Российской Федерации, но, тем не менее, специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет".
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят
проведение новой волны частичной мобилизации.
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