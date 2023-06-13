https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1129360113.html

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:50

2023-06-13T17:50

2023-06-13T19:14

владимир путин (политик)

россия

частичная мобилизация

вооруженные силы россии

новости

сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.По его словам, в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.При этом российский лидер отметил, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", но закон не предусматривает конкретных сроков их ротации. Исходить надо из развития ситуации в зоне ведения спецоперации. Российский лидер также подчеркнул, что срочников в зону СВО направлять по-прежнему не планируют.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ ШойгуВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-po-vsey-rossii-1129358811.html

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Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня" Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня" 2023-06-13T17:50 true PT0M22S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости, сво, общество