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Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:50
2023-06-13T19:14
владимир путин (политик)
россия
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
новости
сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.По его словам, в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.При этом российский лидер отметил, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", но закон не предусматривает конкретных сроков их ротации. Исходить надо из развития ситуации в зоне ведения спецоперации. Российский лидер также подчеркнул, что срочников в зону СВО направлять по-прежнему не планируют.Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ ШойгуВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине
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Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
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владимир путин (политик), россия, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости, сво, общество
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Владимир Путин о мобилизации в России: такой необходимости сегодня нет

17:50 13.06.2023 (обновлено: 19:14 13.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
По его словам, в Вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.

"Только за прошлую неделю контракты с Вооруженными силами подписали 9,5 тысяч человек, в этих условиях нет никакой необходимости в мобилизации", - констатировал президент.

При этом российский лидер отметил, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", но закон не предусматривает конкретных сроков их ротации. Исходить надо из развития ситуации в зоне ведения спецоперации. Российский лидер также подчеркнул, что срочников в зону СВО направлять по-прежнему не планируют.

"Теперь срочники… Их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело, - сказал Путин. - Конечно, сегодня уже эти территории Российской Федерации, но, тем не менее, специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет".

Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
17:19
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
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Владимир Путин (политик)РоссияЧастичная мобилизацияВооруженные силы РоссииНовостиСВООбщество
 
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