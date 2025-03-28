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Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских
Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских
Публичное признание на весь мир Владимира Зеленского в его ненависти к русским стало очередным ярким доказательством его полной моральной деградации и... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T14:48
2025-03-28T14:48
радио "спутник в крыму"
ренат карчаа
владимир зеленский
украина
мнения
политика
россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Публичное признание на весь мир Владимира Зеленского в его ненависти к русским стало очередным ярким доказательством его полной моральной деградации и деформации психики, а следовательно, необходимости замены на посту главы Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях его мотивирует держаться "ненависть к русским".По словам Карчаа, человек, который, с одной стороны, говорит такое даже не о государстве или высших должностных лицах страны, а обо всем народе, при этом с другой заверяет, что выступает за мирное урегулирование, "нормальным назван быть не может".А учитывая, что полномочия Зеленского как президента Украины давно истекли, его замена действительно крайне важна и необходима, добавил он. Но одного лишь этого на пути к мирному урегулированию будет мало, считает Карчаа.Он подчеркнул, что не только лично Зеленский, а вся Украина "уже очень давно несубъектна в своих решениях, связанных с внутренней политикой и тем более с деятельностью на международных площадках". В продолжении конфликта с Россией для ее максимального истощения сегодня откровенно заинтересован Евросоюз в лице конкретных стран, прежде всего Франции и Великобритании, потому на продолжение ударов Киева по территориям РФ, в том числе энергообъектам, там отвечают и молчанием, заметил Карчаа."Что касается США, то я бы не сказал, что они молчат. Другое дело, что реакция их в контексте мирных инициатив, которые пытается реализовать Трамп, должна быть гораздо более жесткой. Этого мы пока не наблюдаем. Потому что, на мой взгляд, жесткость реакции должна за собой повлечь жесткость принимаемых мер. И, видимо, американцы сегодня не готовы к жестким мерам, пока речь только о заявлениях", – прокомментировал Карчаа.По его мнению, президент США Дональд Трамп при планировании совместных с РФ шагов к мирному урегулированию на Украине не учел реакцию Великобритании и Франции, "действия которых сложно определить одним словом".Однако следует принимать во внимание, что Трамп, начав движение к миру вместе с РФ и формулируя инициативы, "поставил на кон свою репутацию, и вне всяких сомнений, как человек прагматичный, продолжит двигаться в этом направлении", заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкцийТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт
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ренат карчаа, владимир зеленский, украина, мнения, политика, россия, крым
Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских

Признание Зеленского в ненависти к русским говорит о полной деформации психики - Карчаа

14:48 28.03.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Публичное признание на весь мир Владимира Зеленского в его ненависти к русским стало очередным ярким доказательством его полной моральной деградации и деформации психики, а следовательно, необходимости замены на посту главы Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях его мотивирует держаться "ненависть к русским".
По словам Карчаа, человек, который, с одной стороны, говорит такое даже не о государстве или высших должностных лицах страны, а обо всем народе, при этом с другой заверяет, что выступает за мирное урегулирование, "нормальным назван быть не может".
"Совершенно очевидно, что присутствуют признаки полной моральной деградации и достаточно серьезные признаки, указывающие на деформацию психики. Его состояние очень близко к невменяемости. А невменяемый во главе государства очень опасен. Этот человек в принципе не способен ни на какие практические шаги, связанные с мирным урегулированием", – сказал Карчаа.
А учитывая, что полномочия Зеленского как президента Украины давно истекли, его замена действительно крайне важна и необходима, добавил он. Но одного лишь этого на пути к мирному урегулированию будет мало, считает Карчаа.
"Сомневаюсь, что изъятие и замена одного Зеленского из системы управления решит задачу, к которой мы стремимся. Во главе Украины сегодня стоит оргпреступное сообщество, связанное с аналогичными оргпреступными сообществами на Западе. И выщелкивание одного пускай даже формально первого лица, ситуацию едва ли изменит", – сказал он.
Он подчеркнул, что не только лично Зеленский, а вся Украина "уже очень давно несубъектна в своих решениях, связанных с внутренней политикой и тем более с деятельностью на международных площадках". В продолжении конфликта с Россией для ее максимального истощения сегодня откровенно заинтересован Евросоюз в лице конкретных стран, прежде всего Франции и Великобритании, потому на продолжение ударов Киева по территориям РФ, в том числе энергообъектам, там отвечают и молчанием, заметил Карчаа.
"Что касается США, то я бы не сказал, что они молчат. Другое дело, что реакция их в контексте мирных инициатив, которые пытается реализовать Трамп, должна быть гораздо более жесткой. Этого мы пока не наблюдаем. Потому что, на мой взгляд, жесткость реакции должна за собой повлечь жесткость принимаемых мер. И, видимо, американцы сегодня не готовы к жестким мерам, пока речь только о заявлениях", – прокомментировал Карчаа.
По его мнению, президент США Дональд Трамп при планировании совместных с РФ шагов к мирному урегулированию на Украине не учел реакцию Великобритании и Франции, "действия которых сложно определить одним словом".
"Это очевидная фронда усилиям США, которой они, с одной стороны, демонстрирует независимость, а с другой, пытаются реализовывать свою историческую миссию – подавление России и превращение ее в слабое государство. Этих людей история ничему не учит. Они упорно не хотят понимать, что этого не получится никогда и не при каких усилиях", – заметил он.
Однако следует принимать во внимание, что Трамп, начав движение к миру вместе с РФ и формулируя инициативы, "поставил на кон свою репутацию, и вне всяких сомнений, как человек прагматичный, продолжит двигаться в этом направлении", заключил эксперт.
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