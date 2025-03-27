https://crimea.ria.ru/20250327/tramp-pokupaet-ukrainu-i-delaet-iz-nee-bananovuyu-respubliku--ekspert-1145277336.html
Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт
Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт
Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T17:30
2025-03-27T17:30
2025-03-27T17:30
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игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Железняк отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен.По мнению Шатрова, этим проектом договора "США фактически взяли Зеленского за горло", ведь, по имеющейся информации, любые изменения в документ могут быть внесены только с согласия США, и если на это согласен Зеленский, то для него это последняя возможность сохранить отношения с США, считает политолог."Если этот договор не будет подписан на условиях Соединенных Штатов, то они просто откажутся поддерживать Украину сейчас, в условиях конфликта. Верховная рада просто будет вынуждена пойти на ратификацию этого договора", – объясняет собеседник.При этом политолог отмечает, что ситуация с договором по добыче украинских полезных ископаемых "патовая и сам по себе договор удивляет"."США открыто забирают у страны все, что у нее есть. Но в то же время, если лидер этой страны и ее политический класс идут на такое, значит, США могут купить эту страну. И это очень в стиле Трампа, который и на политической арене действует как бизнесмен. Он готов к сделкам, к покупке той или иной территории", – говорит Шатров.По его словам, у Рады может не остаться других вариантов: или поддержка США - финансирование войны и какие-то деньги на зарплаты и пенсии, или конфликт с Вашингтоном. В случае последнего "надежда остается только на Европу".Переговоры делегаций США и Украины 7 марта прошли в городе Джидда в Саудовской Аравии. Они продолжались около 9 часов. С американской стороны участвовал госсекретарь Марко Рубио, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и Донбассом"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуАЭС Украины могут перейти США на новых условиях
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украина, сша, полезные ископаемые, новости, политика, экономика, в мире, мнения, игорь шатров
Трамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт
США могут купить Украину и сделать из нее "банановую республику" – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Железняк отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен.
"Все, что сейчас нам известно об этом договоре, ставит Украину в положение так называемой банановой республики, страны третьего мира, в которую пришли колонизаторы и захватили все ресурсы этой страны, лишили местные власти и народ права пользоваться полезными ископаемыми. Если такой договор действительно вступит в силу, то следующими на очереди могут оказаться вода и воздух", – сказал Шатров.
По мнению Шатрова, этим проектом договора "США фактически взяли Зеленского за горло", ведь, по имеющейся информации, любые изменения в документ могут быть внесены только с согласия США, и если на это согласен Зеленский, то для него это последняя возможность сохранить отношения с США, считает политолог.
"Если этот договор не будет подписан на условиях Соединенных Штатов, то они просто откажутся поддерживать Украину сейчас, в условиях конфликта. Верховная рада просто будет вынуждена пойти на ратификацию этого договора", – объясняет собеседник.
При этом политолог отмечает, что ситуация с договором по добыче украинских полезных ископаемых "патовая и сам по себе договор удивляет".
"США открыто забирают у страны все, что у нее есть. Но в то же время, если лидер этой страны и ее политический класс идут на такое, значит, США могут купить эту страну. И это очень в стиле Трампа, который и на политической арене действует как бизнесмен. Он готов к сделкам, к покупке той или иной территории", – говорит Шатров.
По его словам, у Рады может не остаться других вариантов: или поддержка США - финансирование войны и какие-то деньги на зарплаты и пенсии, или конфликт с Вашингтоном. В случае последнего "надежда остается только на Европу".
"Но Европа – это слабый союзник для Украины, поскольку она сама находится в сложном положении, и если США ей не помогут, то и у Европы начнутся огромные проблемы. Так что Киеву придется прислушиваться к мнению Вашингтона", – считает Шатров. И резюмирует: "Можно предположить, что Рада попытается бороться за свои права, но если она и поднимет голос против, то ее очень быстро укротят".
Переговоры делегаций США и Украины 7 марта прошли в городе Джидда в Саудовской Аравии. Они продолжались около 9 часов. С американской стороны участвовал госсекретарь Марко Рубио, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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