https://crimea.ria.ru/20250327/ssha-khochet-vse-poleznye-iskopaemye-ukrainy-opublikovan-novyy-proekt-1145271226.html

США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект

США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект - РИА Новости Крым, 27.03.2025

США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект

Проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T13:46

2025-03-27T13:46

2025-03-27T14:07

украина

сша

полезные ископаемые

политика

верховная рада украины

редкоземельные металлы

нефть

газ

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110034/94/1100349486_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_4748778f32d85d1df1214ea40e31ed9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По словам украинского парламентария, проект разрешает добывать ресурсы как государственным, так и частным компаниям.Документ предусматривает, что соглашение с США станет бессрочным, вносить в него изменения будет возможно только с разрешения американской стороны. Более того, никаких гарантий безопасности для Украины не прописано, заявил Железняк.В проекте также прописано, что США получают прибыль первой в виде роялти из Фонда (+4%). Также у американцев есть право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим странам. А вкладом США считается вся оказанная помощь с 2022 года.При этом Железняк отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен."И он (проект соглашения – ред.) должен быть изменен, иначе я не представляю, как это может ратифицировать парламент", - заключил украинский нардеп.Переговоры делегаций США и Украины 7 марта прошли в городе Джидда в Саудовской Аравии. Они продолжались около 9 часов. С американской стороны участвовал госсекретарь Марко Рубио, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и ДонбассомАЭС Украины могут перейти США на новых условиях

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, полезные ископаемые, политика, верховная рада украины, редкоземельные металлы, нефть, газ, новости