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США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект
США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект - РИА Новости Крым, 27.03.2025
США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект
Проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T13:46
2025-03-27T14:07
украина
сша
полезные ископаемые
политика
верховная рада украины
редкоземельные металлы
нефть
газ
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По словам украинского парламентария, проект разрешает добывать ресурсы как государственным, так и частным компаниям.Документ предусматривает, что соглашение с США станет бессрочным, вносить в него изменения будет возможно только с разрешения американской стороны. Более того, никаких гарантий безопасности для Украины не прописано, заявил Железняк.В проекте также прописано, что США получают прибыль первой в виде роялти из Фонда (+4%). Также у американцев есть право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим странам. А вкладом США считается вся оказанная помощь с 2022 года.При этом Железняк отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен."И он (проект соглашения – ред.) должен быть изменен, иначе я не представляю, как это может ратифицировать парламент", - заключил украинский нардеп.Переговоры делегаций США и Украины 7 марта прошли в городе Джидда в Саудовской Аравии. Они продолжались около 9 часов. С американской стороны участвовал госсекретарь Марко Рубио, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и ДонбассомАЭС Украины могут перейти США на новых условиях
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украина, сша, полезные ископаемые, политика, верховная рада украины, редкоземельные металлы, нефть, газ, новости
США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект

В новый проект договора с США вошли все полезные ископаемые Украины - депутат Рады

13:46 27.03.2025 (обновлено: 14:07 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гущин / Перейти в фотобанкКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Александр Гущин
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Речь идет про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие (полезные ископаемые – ред.). По всей территории Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам украинского парламентария, проект разрешает добывать ресурсы как государственным, так и частным компаниям.
Документ предусматривает, что соглашение с США станет бессрочным, вносить в него изменения будет возможно только с разрешения американской стороны. Более того, никаких гарантий безопасности для Украины не прописано, заявил Железняк.
"Все доходы конвертируются сразу в иностранную валюту. Финансовые средства фонда выводятся за границу. Если по вине Украины что-то не поступило вовремя — Украина обязана доплатить", - отметил он.
В проекте также прописано, что США получают прибыль первой в виде роялти из Фонда (+4%). Также у американцев есть право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим странам. А вкладом США считается вся оказанная помощь с 2022 года.
При этом Железняк отметил, что текст договора не окончательный и еще может быть изменен.
"И он (проект соглашения – ред.) должен быть изменен, иначе я не представляю, как это может ратифицировать парламент", - заключил украинский нардеп.
Переговоры делегаций США и Украины 7 марта прошли в городе Джидда в Саудовской Аравии. Они продолжались около 9 часов. С американской стороны участвовал госсекретарь Марко Рубио, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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