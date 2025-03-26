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"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу
"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу - РИА Новости Крым, 26.03.2025
"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу
Владимир Зеленский заявил, что не верит в "унизительный мир для Украины" и предательство западных партнеров. Но если это произойдет, Украина, по его словам,... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T09:19
2025-03-26T09:19
2025-03-26T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что не верит в "унизительный мир для Украины" и предательство западных партнеров. Но если это произойдет, Украина, по его словам, "впадет в депрессию".По мнению Зеленского, шансы на "принудительный и унизительный" для Украины мир практически равны нулю.Самое важное для него – "найти соглашение, которое объединит нацию, а не разделит ее", подчеркнул Зеленский.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
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владимир зеленский, украина, перемирие, новости, в мире
"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу
Украина впадет в депрессию в случае "унизительного мира" - Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что не верит в "унизительный мир для Украины" и предательство западных партнеров. Но если это произойдет, Украина, по его словам, "впадет в депрессию".
"Если следующим этапом будет принудительный, унизительный мир, если Украина останется сама по себе, и если наши партнеры по какой-либо причине не будут для нас партнерами, то Украина впадет в депрессию. Она будет бороться за всех и в итоге останется одна. Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнеров", - сказал глава киевского режима в интервью журналу Time
.
По мнению Зеленского, шансы на "принудительный и унизительный" для Украины мир практически равны нулю.
Самое важное для него – "найти соглашение, которое объединит нацию, а не разделит ее", подчеркнул Зеленский.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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