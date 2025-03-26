https://crimea.ria.ru/20250326/unizitelnyy-mir-dlya-ukrainy-zelenskiy-otsenil-perspektivu-1145232742.html

"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу

"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу - РИА Новости Крым, 26.03.2025

"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу

Владимир Зеленский заявил, что не верит в "унизительный мир для Украины" и предательство западных партнеров. Но если это произойдет, Украина, по его словам,... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T09:19

2025-03-26T09:19

2025-03-26T09:19

владимир зеленский

украина

перемирие

новости

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что не верит в "унизительный мир для Украины" и предательство западных партнеров. Но если это произойдет, Украина, по его словам, "впадет в депрессию".По мнению Зеленского, шансы на "принудительный и унизительный" для Украины мир практически равны нулю.Самое важное для него – "найти соглашение, которое объединит нацию, а не разделит ее", подчеркнул Зеленский.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, перемирие, новости, в мире