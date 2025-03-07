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Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии

Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии

Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T19:39

2025-03-07T19:39

2025-03-07T19:39

украина

михаил подоляк

сша

саудовская аравия

переговоры

россия

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.Он добавил, что Киев и Вашингтон ведут прямой диалог о предстоящей двусторонней встрече. Эр-Рияд рассматривается как возможное место проведения переговоров. Планируется, что сначала Зеленский проведет официальные переговоры с саудовскими представителями, после чего состоится отдельная встреча на уровне представителей администраций США и Украины, сообщил Подоляк.Он добавил, что США "достаточно жестко управляют" переговорным процессом в отношении Украины и Европы. Заявления относительно прекращения или приостановки военной помощи Киеву, по его мнению, является элементом политического стиля, который выражается в желании доминировать в приоритетных для Соединенных Штатов процессах.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка военной помощи США Украине нужна для ее пересмотраСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамРоссии отошли ценные запасы редких металлов

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саудовская аравия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, михаил подоляк, сша, саудовская аравия, переговоры, россия, новости сво, политика, внешняя политика, новости