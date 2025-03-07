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Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии
Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии
Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T19:39
2025-03-07T19:39
украина
михаил подоляк
сша
саудовская аравия
переговоры
россия
новости сво
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.Он добавил, что Киев и Вашингтон ведут прямой диалог о предстоящей двусторонней встрече. Эр-Рияд рассматривается как возможное место проведения переговоров. Планируется, что сначала Зеленский проведет официальные переговоры с саудовскими представителями, после чего состоится отдельная встреча на уровне представителей администраций США и Украины, сообщил Подоляк.Он добавил, что США "достаточно жестко управляют" переговорным процессом в отношении Украины и Европы. Заявления относительно прекращения или приостановки военной помощи Киеву, по его мнению, является элементом политического стиля, который выражается в желании доминировать в приоритетных для Соединенных Штатов процессах.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка военной помощи США Украине нужна для ее пересмотраСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамРоссии отошли ценные запасы редких металлов
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украина, михаил подоляк, сша, саудовская аравия, переговоры, россия, новости сво, политика, внешняя политика, новости
Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии

США и Украина планируют обсудить в Саудовской Аравии формат диалога с Россией - Подоляк

19:39 07.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗначки с флагами США и Украины
Значки с флагами США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Делегации США и Украины в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии планируют обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.
"Проговорить нужно будет три ключевых аспекта - рамочное соглашение (по ископаемым - ред.), которое все еще дорабатывается, второе - военная помощь. Третье, как раз ключевое, – какой может быть формат переговорного процесса Россией, какие там могут быть этапы и как будут согласованы позиции между нами, Европой и США", - сказал Подоляк.
Он добавил, что Киев и Вашингтон ведут прямой диалог о предстоящей двусторонней встрече. Эр-Рияд рассматривается как возможное место проведения переговоров. Планируется, что сначала Зеленский проведет официальные переговоры с саудовскими представителями, после чего состоится отдельная встреча на уровне представителей администраций США и Украины, сообщил Подоляк.
Он добавил, что США "достаточно жестко управляют" переговорным процессом в отношении Украины и Европы. Заявления относительно прекращения или приостановки военной помощи Киеву, по его мнению, является элементом политического стиля, который выражается в желании доминировать в приоритетных для Соединенных Штатов процессах.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.
Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что приостановка военной помощи США Украине нужна для ее пересмотра
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УкраинаМихаил ПодолякСШАСаудовская АравияПереговорыРоссияНовости СВОПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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