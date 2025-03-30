https://crimea.ria.ru/20250330/semochnaya-gruppa-gtrk-donetsk-popala-pod-udar-ukrainskogo-drona-1145331833.html

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T20:07

2025-03-30T20:07

2025-03-30T20:08

донецкая народная республика (днр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара."Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденомАлександр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявление

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донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости