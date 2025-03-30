https://crimea.ria.ru/20250330/semochnaya-gruppa-gtrk-donetsk-popala-pod-udar-ukrainskogo-drona-1145331833.html
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T20:07
2025-03-30T20:07
2025-03-30T20:08
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара."Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденомАлександр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявление
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Водитель и оператор съемочной группы ГТРК "Донецк" контужены при ударе БПЛА в Горловке
20:07 30.03.2025 (обновлено: 20:08 30.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым.
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале
.
"Съемочная группа "Вести. Донецк" попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", — говорится в материале.
Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
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