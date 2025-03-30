Рейтинг@Mail.ru
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250330/semochnaya-gruppa-gtrk-donetsk-popala-pod-udar-ukrainskogo-drona-1145331833.html
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T20:07
2025-03-30T20:08
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1698863bc08b4c731080b0d824efbfe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара."Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденомАлександр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявление
https://crimea.ria.ru/20250330/v-moskve-prostilis-s-voenkorom-annoy-prokofevoy-1145327358.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3796cdef20a9cc0febc44c1af24cb570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона

Водитель и оператор съемочной группы ГТРК "Донецк" контужены при ударе БПЛА в Горловке

20:07 30.03.2025 (обновлено: 20:08 30.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.
"Съемочная группа "Вести. Донецк" попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", — говорится в материале.
Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО
"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом
Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявление
Прощание с военкором Первого канала А. Прокофьевой - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
16:25
В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Тринадцать человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
20:07Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
19:45Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе
19:11Вранье Зеленского и новый курорт в Крыму: главные события недели
18:46"Войдет в историю": цирк Гии Эрадзе показал новые номера в Симферополе
18:39Над Крымом сбиты три беспилотника ВСУ
18:16Атаку на Крымский мост ракетами ATACMS помогали готовить США – СМИ
18:05Когда пройдут выборы президента Украины - назван возможный срок
17:49Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделки
17:24Трамп пригрозил России новыми санкциями
16:59Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
16:25В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой
15:51В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США
15:47Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
15:33Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
15:14Иран отказал США в прямых переговорах
14:41Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
14:23Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
14:11Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"
14:02Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков
Лента новостейМолния