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"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом
"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом - РИА Новости Крым, 25.03.2025
"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом
Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T16:48
2025-03-25T17:03
александр федорчак
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде.Он добавил, что орден вручен за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВОЖурналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперацииОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО
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александр федорчак, новости крыма, сергей аксенов, награды, память, общество, утраты
"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом

Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу"

16:48 25.03.2025 (обновлено: 17:03 25.03.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтихийный мемориал в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
Стихийный мемориал в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде.
"Подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом "За верность долгу" (посмертно)", – написал глава Крыма.
Он добавил, что орден вручен за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.
24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
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Александр ФедорчакНовости КрымаСергей АксеновНаградыПамятьОбществоУтраты
 
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