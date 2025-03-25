"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом
Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу"
16:48 25.03.2025 (обновлено: 17:03 25.03.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтихийный мемориал в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде.
"Подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом "За верность долгу" (посмертно)", – написал глава Крыма.
Он добавил, что орден вручен за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.
24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: