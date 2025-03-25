https://crimea.ria.ru/20250325/pogibshiy-zhurnalist-fedorchak-nagrazhden-ordenom-za-vernost-dolgu-1145218721.html

"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом

"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом - РИА Новости Крым, 25.03.2025

"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденом

Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T16:48

2025-03-25T16:48

2025-03-25T17:03

александр федорчак

новости крыма

сергей аксенов

награды

память

общество

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Крым Сергей Аксенов наградил погибшего журналиста Александра Федорчака орденом "За верность долгу". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее крымские журналисты предложили представить погибшего коллегу Александра Федорчака к госнаграде.Он добавил, что орден вручен за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВОЖурналист из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне спецоперацииОператор и водитель группы телеканала "Звезда" погибли в зоне СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр федорчак, новости крыма, сергей аксенов, награды, память, общество, утраты