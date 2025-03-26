https://crimea.ria.ru/20250326/vsu-snova-pytalis-atakovat-krym-1145257475.html
ВСУ снова пытались атаковать Крым
ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 26.03.2025
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T19:18
2025-03-26T19:18
2025-03-26T19:26
беспилотник (бпла, дрон)
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безопасность республики крым и севастополя
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны России сбили девять беспилотников, в том числе два - над Крымом. У побережья полуострова в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских ударных дрона, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождениюНа Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУВСУ снова ударили по объекту энергетики России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Над Крымом сбили украинский беспилотник
19:18 26.03.2025 (обновлено: 19:26 26.03.2025)