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ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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ВСУ снова пытались атаковать Крым
ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 26.03.2025
ВСУ снова пытались атаковать Крым
Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T19:18
2025-03-26T19:26
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны России сбили девять беспилотников, в том числе два - над Крымом. У побережья полуострова в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских ударных дрона, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождениюНа Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУВСУ снова ударили по объекту энергетики России
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беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова пытались атаковать Крым

Над Крымом сбили украинский беспилотник

19:18 26.03.2025 (обновлено: 19:26 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
"Около 17:00 дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны России сбили девять беспилотников, в том числе два - над Крымом. У побережья полуострова в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских ударных дрона, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали ранее в Минобороны.
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