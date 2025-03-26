https://crimea.ria.ru/20250326/vsu-snova-pytalis-atakovat-krym-1145257475.html

ВСУ снова пытались атаковать Крым

ВСУ снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 26.03.2025

ВСУ снова пытались атаковать Крым

Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T19:18

2025-03-26T19:18

2025-03-26T19:26

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в среду сбили очередной беспилотник ВСУ над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны России сбили девять беспилотников, в том числе два - над Крымом. У побережья полуострова в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских ударных дрона, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: ВСУ пытались ударить по газовому месторождениюНа Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУВСУ снова ударили по объекту энергетики России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)