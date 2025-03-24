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ВСУ снова ударили по объекту энергетики России - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
ВСУ снова ударили по объекту энергетики России - РИА Новости Крым, 24.03.2025
ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник совершил атаку беспилотниками на нефтеперекачивающую... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T12:42
2025-03-24T12:48
министерство обороны рф
краснодарский край
новости сво
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник совершил атаку беспилотниками на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Об этом заявили в Минобороны России.Российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник в 7 км от объекта, фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В оборонном ведомстве напомнили о предыдущей атаке киевского режима на станцию "Кропоткинская" 17 февраля, а также об атаке по перевалочной нефтебазе в кубанской станице Кавказской 19 марта.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По их итогам Зеленский сообщал, что подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили два беспилотникаУдар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия КиеваМосква может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, краснодарский край, новости сво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
ВСУ снова ударили по объекту энергетики России

ВСУ вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае - Минобороны

12:42 24.03.2025 (обновлено: 12:48 24.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотники
Боевики ВСУ запускают беспилотники
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник совершил атаку беспилотниками на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Об этом заявили в Минобороны России.
"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - сказано в сообщении.
Российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник в 7 км от объекта, фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
В оборонном ведомстве напомнили о предыдущей атаке киевского режима на станцию "Кропоткинская" 17 февраля, а также об атаке по перевалочной нефтебазе в кубанской станице Кавказской 19 марта.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - констатировали в Минобороны.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.
19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По их итогам Зеленский сообщал, что подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".
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