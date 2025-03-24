https://crimea.ria.ru/20250324/vsu-snova-udarili-po-obektu-energetiki-rossii-1145181544.html

ВСУ снова ударили по объекту энергетики России

ВСУ снова ударили по объекту энергетики России - РИА Новости Крым, 24.03.2025

ВСУ снова ударили по объекту энергетики России

Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник совершил атаку беспилотниками на нефтеперекачивающую... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T12:42

2025-03-24T12:42

2025-03-24T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник совершил атаку беспилотниками на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Об этом заявили в Минобороны России.Российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник в 7 км от объекта, фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В оборонном ведомстве напомнили о предыдущей атаке киевского режима на станцию "Кропоткинская" 17 февраля, а также об атаке по перевалочной нефтебазе в кубанской станице Кавказской 19 марта.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По их итогам Зеленский сообщал, что подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили два беспилотникаУдар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия КиеваМосква может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, краснодарский край, новости сво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости