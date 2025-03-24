ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
ВСУ вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае - Минобороны
12:42 24.03.2025 (обновлено: 12:48 24.03.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотники
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим в нарушение договоренности об остановке ударов по энергообъектам в ночь на понедельник совершил атаку беспилотниками на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Об этом заявили в Минобороны России.
"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае", - сказано в сообщении.
Российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник в 7 км от объекта, фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
В оборонном ведомстве напомнили о предыдущей атаке киевского режима на станцию "Кропоткинская" 17 февраля, а также об атаке по перевалочной нефтебазе в кубанской станице Кавказской 19 марта.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - констатировали в Минобороны.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
Киевские власти уже через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.
19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По их итогам Зеленский сообщал, что подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".
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