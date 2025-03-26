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История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот

История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот - РИА Новости Крым, 26.03.2025

История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот

Житель Москвы простил своего знакомого, который пытался отравить его выпечкой с ртутью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T07:49

2025-03-26T07:49

2025-03-26T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Москвы простил своего знакомого, который пытался отравить его выпечкой с ртутью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.Как отмечено в деле, злоумышленник принес свои извинения потерпевшему и предлагал возместить причиненный вред.Адвокат фигуранта утверждает, что обвиняемый не желал причинения смерти своему знакомому, и настаивает на необходимости переквалифицировать его действия с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Защита подала соответствующую апелляцию.В феврале этого года на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший".По данным Следкома, поступок мужчины связан с ревностью к женщине. 11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил ртуть из четырех медицинских градусников, которую заранее переместил в шприц, в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.Суд отправил обвиняемого под арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, правосудие, общество, отравление, отравляющие вещества, новости