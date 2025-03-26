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История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот - РИА Новости Крым, 26.03.2025
История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
Житель Москвы простил своего знакомого, который пытался отравить его выпечкой с ртутью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T07:49
2025-03-26T07:49
москва
происшествия
правосудие
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отравление
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Москвы простил своего знакомого, который пытался отравить его выпечкой с ртутью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.Как отмечено в деле, злоумышленник принес свои извинения потерпевшему и предлагал возместить причиненный вред.Адвокат фигуранта утверждает, что обвиняемый не желал причинения смерти своему знакомому, и настаивает на необходимости переквалифицировать его действия с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Защита подала соответствующую апелляцию.В феврале этого года на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший".По данным Следкома, поступок мужчины связан с ревностью к женщине. 11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил ртуть из четырех медицинских градусников, которую заранее переместил в шприц, в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.Суд отправил обвиняемого под арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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москва, происшествия, правосудие, общество, отравление, отравляющие вещества, новости
История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот

Москвич простил своему знакомому попытку отравления пирожками с ртутью из ревности

07:49 26.03.2025
 
© Прокуратура МосквыВ Москве арестован обвиняемый в отравлении знакомого слойками со ртутью
В Москве арестован обвиняемый в отравлении знакомого слойками со ртутью
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Москвы простил своего знакомого, который пытался отравить его выпечкой с ртутью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Как отмечено в деле, злоумышленник принес свои извинения потерпевшему и предлагал возместить причиненный вред.
"Потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел", - говорится в документах.
Адвокат фигуранта утверждает, что обвиняемый не желал причинения смерти своему знакомому, и настаивает на необходимости переквалифицировать его действия с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Защита подала соответствующую апелляцию.
В феврале этого года на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.
Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший".
По данным Следкома, поступок мужчины связан с ревностью к женщине. 11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил ртуть из четырех медицинских градусников, которую заранее переместил в шприц, в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.
Суд отправил обвиняемого под арест.
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