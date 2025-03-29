Рейтинг@Mail.ru
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250329/samolet-sovershil-avariynuyu-posadku-na-shosse-v-vologodskoy-oblasti-1145316132.html
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T20:41
2025-03-29T20:41
происшествия
самолет
вологда
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1d/1145316021_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8fe557871a897c77770a5ca0c6c47e78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
вологда
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1d/1145316021_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ffdab18b8dc287072159348e2bfa3c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, самолет, вологда, новости, дтп
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области

20:41 29.03.2025
 
© © Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramАварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
Аварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
© © Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Двадцать девятого марта 2025 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияСамолетВологдаНовостиДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
20:41Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
20:10Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт
19:32Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
19:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
18:41Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
18:13В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
17:54В Крыму ветер унес в море двоих мужчин на байдарке
17:23В Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водитель
16:42ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
16:14На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
15:43МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
15:21Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
14:58Связист из Крыма награжден орденом Мужества
14:44Армия России громит ВСУ в Сумской области
14:13Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей
13:53Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
13:41Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
13:28Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ
12:54Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме 1:22
Лента новостейМолния