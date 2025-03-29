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Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T20:41
2025-03-29T20:41
2025-03-29T20:41
происшествия
самолет
вологда
новости
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самолет, вологда, новости, дтп
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области