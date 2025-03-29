https://crimea.ria.ru/20250329/samolet-sovershil-avariynuyu-posadku-na-shosse-v-vologodskoy-oblasti-1145316132.html

Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области

Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области

Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T20:41

2025-03-29T20:41

2025-03-29T20:41

происшествия

самолет

вологда

новости

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

вологда

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самолет, вологда, новости, дтп