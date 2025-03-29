https://crimea.ria.ru/20250329/v-krymu-nalogoplatelschiki-zadolzhali-v-byudzhety-12-mlrd-rubley-1145312800.html

В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей

В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.03.2025

В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей

В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты всех уровней 12 млрд рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщил руководитель УФНС России по Крыму... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T18:13

2025-03-29T18:13

2025-03-29T18:13

роман наздрачев

крым

новости крыма

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты всех уровней 12 млрд рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.Также он уточнил, что принимаемые налоговой службой меры, позволили вернуть в бюджет 13 миллиардов рублей долгов.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиНа какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларациюКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман наздрачев, крым, новости крыма, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество