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В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.03.2025
В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты всех уровней 12 млрд рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщил руководитель УФНС России по Крыму... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T18:13
2025-03-29T18:13
роман наздрачев
крым
новости крыма
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты всех уровней 12 млрд рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.Также он уточнил, что принимаемые налоговой службой меры, позволили вернуть в бюджет 13 миллиардов рублей долгов.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиНа какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларациюКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта
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роман наздрачев, крым, новости крыма, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество
В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей

В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты всех уровне12 млрд рублей – Наздрачев

18:13 29.03.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты всех уровней 12 млрд рублей. Об этом на заседании экономического совета сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.
"В целом задолженность по Республике Крым составляет около 12 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней. Вместе с тем, относительно общего объема поступлений, это составляет всего 5%. То есть с 1 рубля мы собираем 95%. Эффективность сбора налогов от налоговой базы близится к ста процентам", - сказал он.
Также он уточнил, что принимаемые налоговой службой меры, позволили вернуть в бюджет 13 миллиардов рублей долгов.
Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма Следком добился от предпринимателя погашения долга по налогам на сумму 7 миллионов рублей.
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Роман НаздрачевКрымНовости КрымаНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)Общество
 
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