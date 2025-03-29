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ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T16:42
2025-03-29T16:42
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в 10.34 мск была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга "Белгородэнерго". В результате значительно поврежден трансформатор, уточнили в МО РФ.Днем в 13.45 мск в Белгородской области в результате атаки украинского дрона был поврежден трансформатор, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжение потребителей было прекращено.Вечером в пятницу (в 18.07 мск) еще один украинский БПЛА атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга. Она была отключена с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовВСУ снова ударили по объекту энергетики РоссииКонфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне – Трамп
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области

ВСУ несколько раз за сутки атаковали гражданские энергообъекты в Белгородской области - МО

16:42 29.03.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать восьмого марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 10.34 мск была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга "Белгородэнерго". В результате значительно поврежден трансформатор, уточнили в МО РФ.
Днем в 13.45 мск в Белгородской области в результате атаки украинского дрона был поврежден трансформатор, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Электроснабжение потребителей было прекращено.
"В 17.03 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе", - добавили в МО РФ.
Вечером в пятницу (в 18.07 мск) еще один украинский БПЛА атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга. Она была отключена с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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