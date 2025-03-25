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Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T21:54
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перемирие
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля.В перечень объектов с российской и украинской сторон входят:Мораторий действует 30 дней – с 18 марта 2025 года – и может быть продлен по взаимной договоренности.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
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перемирие, переговоры, удары по украине, россия, сша, украина, новости, энергетика
Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов

РФ и США согласовали список объектов для временного моратория на удары по энергосистемам

21:54 25.03.2025 (обновлено: 22:15 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В перечень объектов с российской и украинской сторон входят:
  1. 1
    Нефтеперерабатывающие предприятия;
  2. 2
    Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  3. 3
    Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  4. 4
    Атомные электростанции;
  5. 5
    Дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий действует 30 дней – с 18 марта 2025 года – и может быть продлен по взаимной договоренности.

"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", – уточняется в сообщении.

Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
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