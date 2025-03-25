Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
РФ и США согласовали список объектов для временного моратория на удары по энергосистемам
21:54 25.03.2025 (обновлено: 22:15 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В перечень объектов с российской и украинской сторон входят:
- 1Нефтеперерабатывающие предприятия;
- 2Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- 3Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- 4Атомные электростанции;
- 5Дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий действует 30 дней – с 18 марта 2025 года – и может быть продлен по взаимной договоренности.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", – уточняется в сообщении.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
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