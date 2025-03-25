https://crimea.ria.ru/20250325/moratoriy-na-udary-na-30-dney---rossiya-i-ssha-soglasovali-spisok-obektov-1145229108.html

Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов

Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов

Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T21:54

2025-03-25T21:54

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перемирие

переговоры

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля.В перечень объектов с российской и украинской сторон входят:Мораторий действует 30 дней – с 18 марта 2025 года – и может быть продлен по взаимной договоренности.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перемирие, переговоры, удары по украине, россия, сша, украина, новости, энергетика