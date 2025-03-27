https://crimea.ria.ru/20250327/sbit-ukrainskiy-mig-29-1145273646.html
Сбит украинский МиГ-29
Сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Сбит украинский МиГ-29
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский самолет Миг-29 и американские снаряды. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T15:19
2025-03-27T15:19
2025-03-27T15:19
новости сво
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
авиация
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/51/1116585159_0:93:1326:839_1920x0_80_0_0_b61788aaf1e5a0f71e7db9d589d8cc55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский самолет Миг-29 и американские снаряды. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Также российские военные поразили на Украине военный аэродром, производственные здания оружейного предприятия военно-промышленного комплекса, цеха изготовления ударных беспилотников, базу снабжения ВСУ, склады реактивных снарядов и боеприпасов и скопления живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 660 вражеских самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО России уничтожили еще один МиГ-29 воздушных сил УкраиныВСУ снова пытались атаковать КрымПункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/51/1116585159_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_e5666a26d8754fb1fcf497ba091c654d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский самолет Миг-29 и американские снаряды. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Также российские военные поразили на Украине военный аэродром, производственные здания оружейного предприятия военно-промышленного комплекса, цеха изготовления ударных беспилотников, базу снабжения ВСУ, склады реактивных снарядов и боеприпасов и скопления живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 660 вражеских самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: