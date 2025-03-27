https://crimea.ria.ru/20250327/sbit-ukrainskiy-mig-29-1145273646.html

Сбит украинский МиГ-29

Сбит украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Сбит украинский МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский самолет Миг-29 и американские снаряды. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T15:19

2025-03-27T15:19

2025-03-27T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский самолет Миг-29 и американские снаряды. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Также российские военные поразили на Украине военный аэродром, производственные здания оружейного предприятия военно-промышленного комплекса, цеха изготовления ударных беспилотников, базу снабжения ВСУ, склады реактивных снарядов и боеприпасов и скопления живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 660 вражеских самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО России уничтожили еще один МиГ-29 воздушных сил УкраиныВСУ снова пытались атаковать КрымПункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , авиация, поставки западного оружия украине