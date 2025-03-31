https://crimea.ria.ru/20250331/vandaly-podozhgli-mogily-voenkora-aleksandra-fedorchaka-i-trekh-geroev-svo-1145335999.html
Вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех героев СВО
Вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех героев СВО
В Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации. Об этом сообщил глава администрации района... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T09:22
2025-03-31T09:22
2025-03-31T09:27
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александр федорчак
происшествия
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память
вандализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул глава администрации района.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
https://crimea.ria.ru/20250325/pogibshiy-zhurnalist-fedorchak-nagrazhden-ordenom-za-vernost-dolgu-1145218721.html
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новости крыма, антон кравец, александр федорчак, происшествия, утраты, память, вандализм
Вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех героев СВО
В Крыму вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех героев спецоперации
09:22 31.03.2025 (обновлено: 09:27 31.03.2025)