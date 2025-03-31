https://crimea.ria.ru/20250331/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-parizha-i-pobeda-nad-napoleonom-1145318748.html

Защитники земли русской: взятие Парижа и победа над Наполеоном

Защитники земли русской: взятие Парижа и победа над Наполеоном - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Защитники земли русской: взятие Парижа и победа над Наполеоном

31 марта 1814 года русские войска триумфально вступили в Париж. В одном строю вместе с ними прошли прусские и австрийские части. Этому предшествовал яростный и... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T07:37

2025-03-31T07:37

2025-03-31T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 31 марта 1814 года русские войска триумфально вступили в Париж. В одном строю вместе с ними прошли прусские и австрийские части. Этому предшествовал яростный и кровопролитный штурм города. Взятие французской столицы стало поставило точку в эпохе наполеоновских войн, долгие годы сотрясавших Европу, и в конечном итоге привело к отречению императора Бонапарта от престола и положило конец французскому доминированию в Европе.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Добить врага в его логовеПоход 1812 года на Россию завершился для французской армии и ее союзников катастрофой. Наполеон зашел на русские земли с 650-тысячным войском, а в Париж вернулся чуть более чем с 20-ю тысячами солдат. Такой военной катастрофы Франция еще не испытывала никогда. Но император Александр I решил не довольствоваться изгнанием захватчиков из России и отправил войска за границу с целью полного освобождения Европы из-под власти Наполеона.1 января 1813 года русская армия во главе с главнокомандующим, прославленным генерал-фельдмаршалом Михаилом Кутузовым перешла Неман.Театр военных действий переместился в Центральную Европу. К России присоединились до того не осмелившиеся выступить против Наполеона Пруссия и Австрия.Не собирался сдаваться и Бонапарт, собравший новую 300-тысячную армию за счет резервистов. Несмотря на то, что французские новобранцы были молоды и неподготовлены, Наполеон сумел разбить союзные войска в Лютценском сражении 2 мая 1813 года, в результате чего они были вынуждены оставить сначала Лейпциг, а затем и Дрезден. Во главе русских войск тогда стоял уже Петр Витгенштейн, сменивший скончавшегося 18 апреля в Бунцлау (ныне польский город Болеславец) Кутузова.20-21 (8-9 по старому стилю) мая 1813 года в Бауценском сражении французские войска вновь одержали победу и продвинулись до Бреслау. Главнокомандующим вместо Витгенштейна был назначен Михаил Барклай де Толли.Летом в сражениях наступила пауза – начались переговоры с Наполеоном. Однако французский император отклонил выдвинутое союзниками требование об отказе от большей части завоеванных им территорий.К осени, после присоединения к антинаполеоновской коалиции Австрии, войска союзников состояли из трех армий – Богемской, Силезской и Северной – и насчитывали 492 тысячи человек и 1383 орудий. Силезской армией (100 тысяч человек) командовал отважный прусский генерал-фельдмаршал Гебхард Блюхер, Богемской армией (253 тысячи человек) – австрийский фельдмаршал Карл Филипп цу Шварценберг. Русские войска, имевшие опыт войны с французами, были распределены между всеми армиями союзников. Общее руководство армиями осуществлялось ставкой трех монархов - России, Пруссии и Австрии."Битва народов" под ЛейпцигомВ августе 1813 года в Дрезденском сражении французы разбили Богемскую армию и начали ее преследование, однако столкнувшись с русскими солдатами под Кульмом (ныне город Хелмно, Польша), потерпели поражение и начали отходить к немецкому городу Лейпциг.Туда же были отброшены войска французских маршалов Жака Макдональда и Николя Удино ударами Силезской и Северной армий.Грандиозное сражение под Лейпцигом развернулось 16 октября 1813 года и продолжалось четыре дня – невиданный по тем временам срок. В историю оно вошло как "Битва народов". В ней с обеих сторон приняли участие около полумиллиона человек: 300 тысяч солдат союзников (127 тысяч русских, 90 тысяч австрийцев, 72 тысяч пруссаков, 18 тысяч шведов) и около 200 тысяч французов и их союзников (бельгийцев, голландцев, поляков).Обе стороны понесли значительные потери. Французская армия, по разным оценкам, потеряла 70-80 тысяч солдат, из них примерно 40 тысяч убитыми и ранеными, 15 тысяч пленными и 20 тысяч дезертирами. Потери союзников составили до 54 тысячи убитыми и ранеными, из них до 23 тысяч русских, 16 тысяч пруссаков, 15 тысяч австрийцев и 180 шведов. Действия русских войск, как это было и раньше в сражениях с Наполеоном, сыграли решающую роль в победе союзных армий. Именно на них легла основная тяжесть битвы.После Лейпцига союзники предлагали Наполеону относительно приемлемые для Франции условия мира: отказ от всех завоеванных в Европе территорий и возвращение страны к границам 1792 года. Бонапарт условия отверг, но изъявил готовность вступить в переговоры, чтобы выиграть время. Александр I жестко настоял на том, чтобы продолжить боевые действия и свергнуть Наполеона, не дав французам снова собраться силами."Превосходный шахматный ход"В начале 1814 года войска союзников вступили на территорию Франции с трех направлений. В сражениях с ними Наполеон чаще одерживал победы, но это серьезно не меняло ситуацию из-за численного превосходства союзных армий.В конце марта французский император решил пробиться к северо-восточным крепостям на границе Франции, где рассчитывал прорвать блокаду, освободить французские гарнизоны, и зайти в тыл союзников, принудив их к отступлению. А союзные монархи решили наступать на Париж, и это смелое решение было инициативой исключительно русского императора Александра Павловича.Наступление на столицу началось 25 марта. В Париже на тот момент проживали около 700 тысяч человек, город был хорошо укреплен. Обороной руководили маршалы Мортье, де Монсей и де Мармон под верховным командованием Жозефа Бонапарта – старшего брата императора.Союзные войска разгромили корпуса де Мармона и Мортье под Фер-Шампенуазом и дивизии Национальной гвардии под началом генерала Пакто. 27 марта Наполеон узнал о наступлении союзников на Париж и на следующий вышел из Сен-Дизье (около 180 км восточнее столицы) на помощь главному городу Франции. Но было уже поздно.К 29 марта около 100 тысяч солдат (в их числе 63 тысяч русских) подошли к передовой линии обороны Парижа. Союзные силы двигались на столицу тремя колоннами: русско-прусскими соединениями под командованием Блюхера, русскими войсками генерала Барклая де Толли и пехотным корпусом кронпринца Евгения Вюртембергского.Александр I предложил парижскому гарнизону капитулировать. "Волею или неволею, на штыках или церемониальным маршем, на развалинах или в чертогах, но сегодня же Европа должна ночевать в Париже", - гласил его ультиматум. Но французы его отклонили, едва не убив доставивших документ русских парламентеров.Солдаты Наполеона сражались храбро. За день союзные войска потеряли 8 тысяч человек, из которых 6 тысяч – русские войны. Но численное превосходство союзников сказывалось. К 11 часам 30 марта русские и прусские корпуса приблизились к высотам Монмарта и укреплению Лавилет. По свидетельству барона Мюффлинга, Жозеф Бонапарт, увидев орду наступающих войск, сбежал с поля боя.В течение дня все пригороды Парижа были взяты союзниками. Маршал Огюст де Мармон отправил парламентера к русскому императору. Александр I однозначно заявил, что город должен быть сдан, иначе столица будет уничтожена. Но Бог помог — стал ропот ниже,И скоро силою вещейМы очутилися в Париже,А русский царь — главой царей.(А.С. Пушкин, "Евгений Онегин")31 марта акт о капитуляции Парижа был подписан. В полдень русская гвардия во главе с императором Александром I торжественно вступила в столицу Франции. До этого вражеские войска были в Париже лишь в XV веке во время Столетней войны.Узнав о падении Парижа, Наполеон воскликнул: "Это превосходный шахматный ход, никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать".6 апреля Бонапарт под давлением своих маршалов отрекся от императорского престола, который перешел к династии Бурбонов. Наполеона сослали на остров Эльба у итальянских берегов, а Франция, согласно Парижскому мирному договору, вернулась к границам 1792 года.Легенда о бистро и мода на бороды31 марта на Елисейских полях прошел грандиозный парад русской армии, где часть ее встала лагерем. Кавалькаду возглавляли русские конногвардейцы и казаки, за ними следовали гусары и кирасиры прусской гвардии, затем скакали драгуны и гусары русской гвардии. На некотором расстоянии от кавалерии ехал Александр I, слева от него находился король Пруссии Фридрих Вильгельм III, по правую руку – главнокомандующий союзными войсками австрийский фельдмаршал Шварценберг. Замыкали шествие австрийские и русские гренадеры, пехота русской гвардии и подразделения русских кирасиров.Русский писатель, участник взятия Парижа Николай Лажечников вспоминал: "Там (на Елисейских полях – ред.), где парижский щеголь подавал своей красавице пучок новорожденных цветов и трепетал от восхищения, читая ответ в ласковых ее взорах, стоит у дымного костра башкирец, в огромной засаленной шапке с длинными ушами, и на конце стрелы жарит свой бифштекс".Жители Парижа поначалу ожидали от "русских варваров", "азиатских дикарей" и "пожирателей младенцев", как их рисовала наполеоновская пропаганда, жестокой мести за сожженную Москву. Но грабежей, убийств и насилия практически не было. Парижане были немало удивлены сдержанным и дружелюбным отношением со стороны солдат противника. Русские командиры по наставлению императора моментально пресекали малейшие попытки своих подчиненных нарушить дисциплину. Сам Александр I поспешил объявить, что уважает Францию и ее народ, и что у него во Франции есть только один враг – император Наполеон.Один парижанин, протиснувшийся через толпу к Александру, заявил, что в столице "уже давно ждали прибытия Вашего Величества", на что русский государь ответил: "Я пришел бы к вам ранее, но меня задержала храбрость ваших войск". Эти слова Александра I быстро разнеслись по Парижу и вызвали у горожан бурю восторга.Поразило французов и то, что практически все русские офицеры превосходно говорили по-французски. Более того, когда пришло время выводить русский корпус из Франции, командовавший им граф Михаил Воронцов за личный счет оплатил французам все долги российских военных (около 1,5 миллиона рублей) – за проживание, столование, уход за лошадьми. Это все при том, что в 1812 году наполеоновские солдаты обращались с российским населением крайне жестоко.Существует устоявшаяся легенда, что название кафе "бистро" появилось с тех времен, когда русские казаки подгоняли официантов криками "Быстро! Быстро!". Но это всего лишь легенда. Слово bistro появилось во французском языке не ранее 1884 года и связано с французским bistouille ("скверный алкоголь, отрава"). Зато мода на бороды во Франции появилась как раз после взятия города русскими. Парижские дамы были в восторге от брутальности русских казаков, и после их отъезда местные мужчины тоже стали отпускать бороды "под казаков". Ими впоследствии щеголяли как обычные французы, так и известные личности, в том числе Жюль Верн, Теофиль Готье и Луи Пастер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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история, россия, франция, париж, отечественная война 1812 года, защитники земли русской