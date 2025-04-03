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Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт
Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт
Появление в России новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев поможет контролировать мигрантов, однако для глубокого решения проблемы... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T11:28
2025-04-03T11:49
радио "спутник в крыму"
трудовые мигранты
миграционная политика
мигранты
мнения
игорь шатров
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Появление в России новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев поможет контролировать мигрантов, однако для глубокого решения проблемы требуется еще множество шагов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля 2 апреля. Новое ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации."Мы еще не до конца понимаем, как миграционная тематика будет сейчас разделяться между обычной миграционной службой и новой миграционной службой, связанной с иностранцами. До последнего времени и наша с вами миграция по территории РФ, и миграция иностранцев из-за рубежа контролировались одним Управлением по делам миграции. Надо понять, насколько это будет отличаться, но то, что потоки разделены, – это правильно, поскольку это отдельная проблемная тема – мигранты, в особенности трудовые мигранты", - комментирует тему Шатров.По его мнению, создание новой службы говорит о повышенном внимании государства к миграционной проблеме, которая в первую очередь является проблемой социальной в связи с нагрузкой на системы здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан."При этом мигранты оказываются на территории РФ со своими семьями. Получается, в некоем условном районе, где есть поликлиника и школа, нагрузка на эти учреждения рассчитана. А тут в один момент появляется группа людей с детьми, – и эта нагрузка внезапно увеличивается. Откуда взять деньги, которые не были запланированы ни в каких бюджетах? Более того, эти средства не были заработаны вновь поступившими, тогда как граждане РФ своими взносами создают этот социальны бюджет", - поясняет эксперт.Все это вызывает социальное напряжение в обществе, констатирует он. Кроме того, существуют вопросы размывания культурной среды и главное - безопасности. В этой связи, по мнению Шатрова, главной функцией новой Службы должен стать контроль над мигрантами, поэтому ее создание именно на базе МВД – правильное решение, убежден Шатров. При этом эксперт уверен, что одной только новой Службы недостаточно: необходимо создание отдельного миграционного кодекса. Еще одна важная составляющая – взаимодействие всех ведомств: как силовых, так и социальных.В этой связи эксперт одобряет еще одну новую меру - введение обязательного тестирования по русскому языку для детей мигрантов и проверку семей на законность нахождения на территории России при приеме в школу, - это пример хорошего взаимодействия ведомств, считает эксперт.При этом Шатров выделяет и другую сторону вопроса: объективно трудовые мигранты стране нужны. Из-за демографической ямы 90-х в стране действительно не хватает собственных трудовых ресурсов."Такая ситуация еще будет продолжаться около 10-15 лет. Поэтому мы вынуждены будем работать с трудовыми мигрантами, должны научиться это делать и для этого принимаются системные решения, которые, как я понимаю, еще не закончены", - заключил Шатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВДСколько в России нелегальных мигрантовСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
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трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, мнения, игорь шатров, россия, новости
Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт

Для решения миграционной проблемы нужно взаимодействие разных ведомств - мнение

11:28 03.04.2025 (обновлено: 11:49 03.04.2025)
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Появление в России новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев поможет контролировать мигрантов, однако для глубокого решения проблемы требуется еще множество шагов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля 2 апреля. Новое ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.
"Мы еще не до конца понимаем, как миграционная тематика будет сейчас разделяться между обычной миграционной службой и новой миграционной службой, связанной с иностранцами. До последнего времени и наша с вами миграция по территории РФ, и миграция иностранцев из-за рубежа контролировались одним Управлением по делам миграции. Надо понять, насколько это будет отличаться, но то, что потоки разделены, – это правильно, поскольку это отдельная проблемная тема – мигранты, в особенности трудовые мигранты", - комментирует тему Шатров.
По его мнению, создание новой службы говорит о повышенном внимании государства к миграционной проблеме, которая в первую очередь является проблемой социальной в связи с нагрузкой на системы здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан.
"При этом мигранты оказываются на территории РФ со своими семьями. Получается, в некоем условном районе, где есть поликлиника и школа, нагрузка на эти учреждения рассчитана. А тут в один момент появляется группа людей с детьми, – и эта нагрузка внезапно увеличивается. Откуда взять деньги, которые не были запланированы ни в каких бюджетах? Более того, эти средства не были заработаны вновь поступившими, тогда как граждане РФ своими взносами создают этот социальны бюджет", - поясняет эксперт.
Все это вызывает социальное напряжение в обществе, констатирует он. Кроме того, существуют вопросы размывания культурной среды и главное - безопасности. В этой связи, по мнению Шатрова, главной функцией новой Службы должен стать контроль над мигрантами, поэтому ее создание именно на базе МВД – правильное решение, убежден Шатров. При этом эксперт уверен, что одной только новой Службы недостаточно: необходимо создание отдельного миграционного кодекса. Еще одна важная составляющая – взаимодействие всех ведомств: как силовых, так и социальных.
"Может быть, необходимо создавать отдельную службу, которая не входила бы в состав каких-либо министерств, и ее наделить широкими полномочиями. Не только контроля и учета, но и социологической службой, адаптационными центрами и так далее. Если мы увидим, что в каждой сфере – образовании, здравоохранении, контроле и учете логистики, перемещении по стране мигрантов будет наведен порядок, если будет создан миграционный кодекс, где все законы будут соединены вместе - тогда мы увидим результат", - предлагает гость эфира.
В этой связи эксперт одобряет еще одну новую меру - введение обязательного тестирования по русскому языку для детей мигрантов и проверку семей на законность нахождения на территории России при приеме в школу, - это пример хорошего взаимодействия ведомств, считает эксперт.
При этом Шатров выделяет и другую сторону вопроса: объективно трудовые мигранты стране нужны. Из-за демографической ямы 90-х в стране действительно не хватает собственных трудовых ресурсов.
"Такая ситуация еще будет продолжаться около 10-15 лет. Поэтому мы вынуждены будем работать с трудовыми мигрантами, должны научиться это делать и для этого принимаются системные решения, которые, как я понимаю, еще не закончены", - заключил Шатров.
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