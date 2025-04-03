https://crimea.ria.ru/20250403/novaya-sluzhba-po-voprosam-grazhdanstva-chto-izmenitsya---ekspert-1145412288.html

Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт

Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт

Появление в России новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев поможет контролировать мигрантов, однако для глубокого решения проблемы... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T11:28

2025-04-03T11:28

2025-04-03T11:49

радио "спутник в крыму"

трудовые мигранты

миграционная политика

мигранты

мнения

игорь шатров

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Появление в России новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев поможет контролировать мигрантов, однако для глубокого решения проблемы требуется еще множество шагов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля 2 апреля. Новое ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации."Мы еще не до конца понимаем, как миграционная тематика будет сейчас разделяться между обычной миграционной службой и новой миграционной службой, связанной с иностранцами. До последнего времени и наша с вами миграция по территории РФ, и миграция иностранцев из-за рубежа контролировались одним Управлением по делам миграции. Надо понять, насколько это будет отличаться, но то, что потоки разделены, – это правильно, поскольку это отдельная проблемная тема – мигранты, в особенности трудовые мигранты", - комментирует тему Шатров.По его мнению, создание новой службы говорит о повышенном внимании государства к миграционной проблеме, которая в первую очередь является проблемой социальной в связи с нагрузкой на системы здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан."При этом мигранты оказываются на территории РФ со своими семьями. Получается, в некоем условном районе, где есть поликлиника и школа, нагрузка на эти учреждения рассчитана. А тут в один момент появляется группа людей с детьми, – и эта нагрузка внезапно увеличивается. Откуда взять деньги, которые не были запланированы ни в каких бюджетах? Более того, эти средства не были заработаны вновь поступившими, тогда как граждане РФ своими взносами создают этот социальны бюджет", - поясняет эксперт.Все это вызывает социальное напряжение в обществе, констатирует он. Кроме того, существуют вопросы размывания культурной среды и главное - безопасности. В этой связи, по мнению Шатрова, главной функцией новой Службы должен стать контроль над мигрантами, поэтому ее создание именно на базе МВД – правильное решение, убежден Шатров. При этом эксперт уверен, что одной только новой Службы недостаточно: необходимо создание отдельного миграционного кодекса. Еще одна важная составляющая – взаимодействие всех ведомств: как силовых, так и социальных.В этой связи эксперт одобряет еще одну новую меру - введение обязательного тестирования по русскому языку для детей мигрантов и проверку семей на законность нахождения на территории России при приеме в школу, - это пример хорошего взаимодействия ведомств, считает эксперт.При этом Шатров выделяет и другую сторону вопроса: объективно трудовые мигранты стране нужны. Из-за демографической ямы 90-х в стране действительно не хватает собственных трудовых ресурсов."Такая ситуация еще будет продолжаться около 10-15 лет. Поэтому мы вынуждены будем работать с трудовыми мигрантами, должны научиться это делать и для этого принимаются системные решения, которые, как я понимаю, еще не закончены", - заключил Шатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВДСколько в России нелегальных мигрантовСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

https://crimea.ria.ru/20250402/v-rossii-detey-migrantov-budut-testirovat-na-znanie-russkogo-yazyka-1145377427.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудовые мигранты, миграционная политика, мигранты, мнения, игорь шатров, россия, новости