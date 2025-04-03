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В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года
В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года
На крымском побережье обнаружили 110 погибших дельфинов с начала этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на центр изучения, спасения и реабилитации морских... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T10:22
2025-04-03T10:22
черное море
крым
новости крыма
дельфины
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымском побережье обнаружили 110 погибших дельфинов с начала этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".За аналогичный период прошлого года специалисты центра сообщали о 226 выбросах китообразных.Причины гибели млекопитающих не уточняются. Однако ранее в центре отмечали, что на это могут влиять болезни, травмы от рыболовных сетей, заглатываемый животными пластик и другие инородные предметы.За 8 лет работы через мониторинговую систему "Безмятежного моря" прошли 230 особей китообразных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Их находили очевидцы в бедственном положении. Специалисты просят незамедлительно сообщать о случаях обнаружения животных для своевременного спасения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег КубаниДельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского краяВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
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черное море, крым, новости крыма, дельфины , природа
В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года

В Крыму с начала года обнаружили 110 погибших дельфинов – центр "Безмятежное море"

10:22 03.04.2025
 
© Рустам АлиевЧеловек против моря: на чьей совести гибель дельфинов
Человек против моря: на чьей совести гибель дельфинов
© Рустам Алиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымском побережье обнаружили 110 погибших дельфинов с начала этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".
За аналогичный период прошлого года специалисты центра сообщали о 226 выбросах китообразных.
"С января по апрель этого года мы учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова", – говорится в сообщении.
Причины гибели млекопитающих не уточняются. Однако ранее в центре отмечали, что на это могут влиять болезни, травмы от рыболовных сетей, заглатываемый животными пластик и другие инородные предметы.
За 8 лет работы через мониторинговую систему "Безмятежного моря" прошли 230 особей китообразных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Их находили очевидцы в бедственном положении. Специалисты просят незамедлительно сообщать о случаях обнаружения животных для своевременного спасения.
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Черное мореКрымНовости КрымаДельфиныПрирода
 
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