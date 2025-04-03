https://crimea.ria.ru/20250403/v-krymu-nashli-bolshe-sta-pogibshikh-delfinov-s-nachala-goda-1145410646.html

В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года

В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года

На крымском побережье обнаружили 110 погибших дельфинов с начала этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на центр изучения, спасения и реабилитации морских... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T10:22

2025-04-03T10:22

2025-04-03T10:22

черное море

крым

новости крыма

дельфины

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымском побережье обнаружили 110 погибших дельфинов с начала этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".За аналогичный период прошлого года специалисты центра сообщали о 226 выбросах китообразных.Причины гибели млекопитающих не уточняются. Однако ранее в центре отмечали, что на это могут влиять болезни, травмы от рыболовных сетей, заглатываемый животными пластик и другие инородные предметы.За 8 лет работы через мониторинговую систему "Безмятежного моря" прошли 230 особей китообразных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Их находили очевидцы в бедственном положении. Специалисты просят незамедлительно сообщать о случаях обнаружения животных для своевременного спасения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег КубаниДельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского краяВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов

черное море

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, крым, новости крыма, дельфины , природа