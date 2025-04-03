https://crimea.ria.ru/20250403/v--krymu-reshala-popalsya-na-vymogatelstve-25-mln-rubley-1145410314.html

В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей

В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей

На крымчанина возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T09:48

2025-04-03T09:48

2025-04-03T09:48

мошенничество

крым

ялта

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости крыма

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145410149_0:664:960:1204_1920x0_80_0_0_6c99f95cdda633fe142b8d81f1c1e363.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымчанина возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, мужчина предлагал через свои связи в Ялтинском городском суде помочь местному жителю решить вопрос о назначении уголовного наказания и организовать прохождение военной службы без направления в зону проведения спецоперации. Злоумышленника задержали при получении денежных средств и возбудили на него уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Максимальное возможное наказание – до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионовДвое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийИнсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, ялта, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, правосудие