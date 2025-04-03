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В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей
В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей
На крымчанина возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T09:48
2025-04-03T09:48
мошенничество
крым
ялта
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымчанина возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, мужчина предлагал через свои связи в Ялтинском городском суде помочь местному жителю решить вопрос о назначении уголовного наказания и организовать прохождение военной службы без направления в зону проведения спецоперации. Злоумышленника задержали при получении денежных средств и возбудили на него уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Максимальное возможное наказание – до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионовДвое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийИнсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
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мошенничество, крым, ялта, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, правосудие
В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей

Крымчанина задержали за мошенничество в особо крупном размере

09:48 03.04.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымчанина задержали за мошенничество в особо крупном размере
Крымчанина задержали за мошенничество в особо крупном размере
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымчанина возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, мужчина предлагал через свои связи в Ялтинском городском суде помочь местному жителю решить вопрос о назначении уголовного наказания и организовать прохождение военной службы без направления в зону проведения спецоперации.
"Для этого мужчина потребовал передать ему 2,5 млн рублей для дальнейшей дачи взятки должностным лицам суда и Министерства обороны РФ, но в действительности не имел реальной возможности как-либо повлиять на принятие обозначенных решений, а денежными средствами планировал распорядиться как своими собственными", – рассказали в пресс-службе.
Злоумышленника задержали при получении денежных средств и возбудили на него уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Максимальное возможное наказание – до десяти лет лишения свободы.
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