В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей
Крымчанина задержали за мошенничество в особо крупном размере
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымчанина задержали за мошенничество в особо крупном размере
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На крымчанина возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, мужчина предлагал через свои связи в Ялтинском городском суде помочь местному жителю решить вопрос о назначении уголовного наказания и организовать прохождение военной службы без направления в зону проведения спецоперации.
"Для этого мужчина потребовал передать ему 2,5 млн рублей для дальнейшей дачи взятки должностным лицам суда и Министерства обороны РФ, но в действительности не имел реальной возможности как-либо повлиять на принятие обозначенных решений, а денежными средствами планировал распорядиться как своими собственными", – рассказали в пресс-службе.
Злоумышленника задержали при получении денежных средств и возбудили на него уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Максимальное возможное наказание – до десяти лет лишения свободы.
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