https://crimea.ria.ru/20250331/instsenirovali-dtp-moshenniki-pokhitili-u-strakhovoy-kompanii-55-mln-rubley-1145344012.html

Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей

Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей

Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T22:03

2025-03-31T22:03

2025-03-31T22:03

прокуратура республики крым

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страхование

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в республиканской прокуратуре.Всего за это время члены организованной группы похитили у страховщика более 5,5 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве. В отношении соучастников преступления заведено отдельное уголовное дело.Все материалы направлены в Центральный районный суд города Симферополя.Ранее сообщалось что в Симферополе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиянВ Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейСевастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, автомобиль, страхование