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Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T22:03
2025-03-31T22:03
2025-03-31T22:03
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в республиканской прокуратуре.Всего за это время члены организованной группы похитили у страховщика более 5,5 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве. В отношении соучастников преступления заведено отдельное уголовное дело.Все материалы направлены в Центральный районный суд города Симферополя.Ранее сообщалось что в Симферополе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиянВ Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейСевастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
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прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, автомобиль, страхование
Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
Крымчане обманным путем получали страховые выплаты по ДТП – прокуратура