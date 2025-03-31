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Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T22:03
2025-03-31T22:03
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
автомобиль
страхование
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в республиканской прокуратуре.Всего за это время члены организованной группы похитили у страховщика более 5,5 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве. В отношении соучастников преступления заведено отдельное уголовное дело.Все материалы направлены в Центральный районный суд города Симферополя.Ранее сообщалось что в Симферополе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиянВ Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейСевастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, автомобиль, страхование
Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей

Крымчане обманным путем получали страховые выплаты по ДТП – прокуратура

22:03 31.03.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
Мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Крымчанин вместе с подельниками украл у страховщика 5,5 миллионов рублей, устраивая инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Об этом написали в республиканской прокуратуре.
"С 2021 по 2023 год обвиняемый вместе с подельниками осуществляли инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат", – написали в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Всего за это время члены организованной группы похитили у страховщика более 5,5 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве. В отношении соучастников преступления заведено отдельное уголовное дело.
Все материалы направлены в Центральный районный суд города Симферополя.
Ранее сообщалось что в Симферополе в суд направлено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью стоимостью 4,5 миллиона рублей.
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