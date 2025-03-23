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Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T21:22
2025-03-23T21:22
мошенничество
происшествия
киберпреступность
кибербезопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом теплого сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность, предупредили правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымРоссийские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сетьМошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовНа Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мошенничество, происшествия, киберпреступность, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян

В России мошенники обманывают россиян при помощи поддельных QR-кодов для аренды самокатов

21:22 23.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАренда самокатов
Аренда самокатов - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Сообщается о росте активности киберпреступников, получающих доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя поддельные QR-коды для аренды самокатов и велосипедов", – говорится в сообщении.

Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом теплого сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность, предупредили правоохранители.
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МошенничествоПроисшествияКиберпреступностьКибербезопасностьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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