https://crimea.ria.ru/20250323/cherez-samokat-v-koshelek--moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-1145137305.html

Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян

Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T21:22

2025-03-23T21:22

2025-03-23T21:22

мошенничество

происшествия

киберпреступность

кибербезопасность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом теплого сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность, предупредили правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымРоссийские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сетьМошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовНа Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, происшествия, киберпреступность, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости