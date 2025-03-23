https://crimea.ria.ru/20250323/cherez-samokat-v-koshelek--moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-1145137305.html
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T21:22
2025-03-23T21:22
2025-03-23T21:22
мошенничество
происшествия
киберпреступность
кибербезопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мошенники научились получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с началом теплого сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность, предупредили правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымРоссийские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сетьМошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовНа Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мошенничество, происшествия, киберпреступность, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости
Через самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиян
В России мошенники обманывают россиян при помощи поддельных QR-кодов для аренды самокатов