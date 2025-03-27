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Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг

Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T00:01

2025-03-27T00:01

2025-03-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В четверг теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +19...+21 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +15...+17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градуса, днем столбики термометров покажут +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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