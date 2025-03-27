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Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T00:01
2025-03-27T00:01
2025-03-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В четверг теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +19...+21 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +15...+17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градуса, днем столбики термометров покажут +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и дождь: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В четверг теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10; днем +16…+21, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +19...+21 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +15...+17.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градуса, днем столбики термометров покажут +16...+18.
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