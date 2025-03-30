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Новости СВО – суточные потери Киева превысили 1300 боевиков

Новости СВО – суточные потери Киева превысили 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Новости СВО – суточные потери Киева превысили 1300 боевиков

Российские войска в зоне СВО за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений, потери ВСУ... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T13:09

2025-03-30T13:09

2025-03-30T13:09

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений, потери ВСУ составили порядка 1325 боевиков и около 70 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области.На Харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска.Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разгромили противника в районах Купянска Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики и Редкодуба Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую разведывательную машину, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Часова Яра, Ступочек, Алексеево-Дружковки, Северска, Константиновки, Николаевки, Плещеевки, Ульяновки, Новооленовки и Катериновки ДНР.Противник потерял до 300 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР. Также противник потерпел поражение в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое ДНР.Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник разгромлен в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле ДНР и Малиевка Днепропетровской области.Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским войскам в районах Новоандреевки, Степового Запорожской области, Днепровского, Садового Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР УкраиныАрмия России громит ВСУ в Сумской областиЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат

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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу