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Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине
Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине
На северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны произошло наводнение, подтоплены здания, людей эвакуируют. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T12:37
2025-03-30T12:40
босния и герцеговина
европа
наводнение
происшествия
новости
реки
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны произошло наводнение, подтоплены здания, людей эвакуируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника городского отдела гражданской защиты Мирослава Крнеты.К резкому росту уровня воды в реках Республики Сербской привели обильные дожди. Закрыты десятки школ. Коммунальные службы укрепляют насыпи."Эвакуированы около 145 человек. Около 800 объектов подтоплены, официальную цифру узнаем, когда городская администрация сформирует комиссию и та выйдет на место", – заявил Крнета в эфире Радио и телевидения РС. И отметил, что в воскресенье уровень рек Сана и Гоменицы начал спадать.Местные штабы по кризисным ситуациям ранее объявили режим ЧС в ряде муниципалитетов, вертолетный отряд МВД ведет наблюдение за подтопленными районами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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босния и герцеговина, европа, наводнение, происшествия, новости, реки, стихия
Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине

Наводнение в Боснии и Герцеговине – такого не было больше 100 лет

12:37 30.03.2025 (обновлено: 12:40 30.03.2025)
 
© РИА НовостиНаводнение в Боснии и Герцеговине
Наводнение в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны произошло наводнение, подтоплены здания, людей эвакуируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника городского отдела гражданской защиты Мирослава Крнеты.
К резкому росту уровня воды в реках Республики Сербской привели обильные дожди. Закрыты десятки школ. Коммунальные службы укрепляют насыпи.
"Эвакуированы около 145 человек. Около 800 объектов подтоплены, официальную цифру узнаем, когда городская администрация сформирует комиссию и та выйдет на место", – заявил Крнета в эфире Радио и телевидения РС. И отметил, что в воскресенье уровень рек Сана и Гоменицы начал спадать.

"Республика Сербская устранит все последствия этой природной катастрофы... Как приоритет выделяю город Приедор, который подвергся наводнению, какого мы не видели свыше 100 лет", – написал в соцсети Х президент РС БиГ Милорад Додик.

Местные штабы по кризисным ситуациям ранее объявили режим ЧС в ряде муниципалитетов, вертолетный отряд МВД ведет наблюдение за подтопленными районами.
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30 марта, 10:42
В Индонезии произошло мощное землетрясение
 
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