https://crimea.ria.ru/20250330/takogo-ne-bylo-bolshe-100-let--navodnenie-v-bosnii-i-gertsegovine-1145320420.html

Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине

Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине

На северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны произошло наводнение, подтоплены здания, людей эвакуируют. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T12:37

2025-03-30T12:37

2025-03-30T12:40

босния и герцеговина

европа

наводнение

происшествия

новости

реки

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны произошло наводнение, подтоплены здания, людей эвакуируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника городского отдела гражданской защиты Мирослава Крнеты.К резкому росту уровня воды в реках Республики Сербской привели обильные дожди. Закрыты десятки школ. Коммунальные службы укрепляют насыпи."Эвакуированы около 145 человек. Около 800 объектов подтоплены, официальную цифру узнаем, когда городская администрация сформирует комиссию и та выйдет на место", – заявил Крнета в эфире Радио и телевидения РС. И отметил, что в воскресенье уровень рек Сана и Гоменицы начал спадать.Местные штабы по кризисным ситуациям ранее объявили режим ЧС в ряде муниципалитетов, вертолетный отряд МВД ведет наблюдение за подтопленными районами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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босния и герцеговина

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

босния и герцеговина, европа, наводнение, происшествия, новости, реки, стихия