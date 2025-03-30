https://crimea.ria.ru/20250330/stsenariy-vymiraniya-ukraina-poshla-na-mirovoy-antirekord-1145320202.html

Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд

Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд

Убыль численности населения независимой Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны, украинские нацисты уничтожили больше людей, чем их... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T13:39

2025-03-30T13:39

2025-03-30T13:39

эксклюзивы риа новости крым

мнения

наталья киселева

украина

неонацизм

демография

население

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140014046_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b0ab5fd27e63877bfa21b8a60fed6e55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Убыль численности населения независимой Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны, украинские нацисты уничтожили больше людей, чем их идеологические вдохновители из гитлеровского Третьего рейха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее портал Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН сообщил, что Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61% населения. Отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности, в страны Западной Европы, указывают авторы доклада.Как отметила Киселева, демографический кризис на Украине начался практически сразу после получения ею независимости. Если в 1991 году ее население составляло около 52 миллионов, то на сегодня численность сократилась почти вдвое – до 27 миллионов человек. Причем, в группу европейских стран с отрицательным естественным приростом, когда смертность превышает рождаемость, Украина вошла уже через год после получения своей независимости, указала эксперт.В частности, сегодня на Украине на одного рожденного приходится трое умерших, а суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество детей, рожденных одной женщиной) еще до начала специальной военной операции приблизился к единице и был самым низким в мире, а сейчас уже составляет 0,9, отметила социолог."Следует отметить, что уже к 30-летию независимости убыль численности населения Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны. То есть украинские нацисты уничтожили больше людей, чем нацисты Третьего рейха. И это уже давно не демографический кризис, а демографическая катастрофа. Причем катастрофа с необратимыми последствиями", – подчеркнула руководитель крымского филиала ФоРГО.В этой связи нет ничего удивительного, что, по прогнозам ООН, Украина к 2100 году возглавит антирейтинг европейских стран по снижению численности населения, которое сократится до 15 миллионов человек. Причем не только из-за резкого снижения рождаемости и увеличения естественной убыли населения, а еще за счет массовой миграции, обратила внимание Киселева. Она напомнила, что население шести регионов "эмигрировало из нацистской Украины вместе со своими территориями", а десятки миллионов людей, уехавших, например, в европейские страны, по результатам опросов, возвращаться не собираются даже в случае прекращения военных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о демографической катастрофеУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиКатастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, наталья киселева, украина, неонацизм, демография, население