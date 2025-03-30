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Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд
Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд
Убыль численности населения независимой Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны, украинские нацисты уничтожили больше людей, чем их... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T13:39
2025-03-30T13:39
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наталья киселева
украина
неонацизм
демография
население
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Убыль численности населения независимой Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны, украинские нацисты уничтожили больше людей, чем их идеологические вдохновители из гитлеровского Третьего рейха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее портал Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН сообщил, что Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61% населения. Отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности, в страны Западной Европы, указывают авторы доклада.Как отметила Киселева, демографический кризис на Украине начался практически сразу после получения ею независимости. Если в 1991 году ее население составляло около 52 миллионов, то на сегодня численность сократилась почти вдвое – до 27 миллионов человек. Причем, в группу европейских стран с отрицательным естественным приростом, когда смертность превышает рождаемость, Украина вошла уже через год после получения своей независимости, указала эксперт.В частности, сегодня на Украине на одного рожденного приходится трое умерших, а суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество детей, рожденных одной женщиной) еще до начала специальной военной операции приблизился к единице и был самым низким в мире, а сейчас уже составляет 0,9, отметила социолог."Следует отметить, что уже к 30-летию независимости убыль численности населения Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны. То есть украинские нацисты уничтожили больше людей, чем нацисты Третьего рейха. И это уже давно не демографический кризис, а демографическая катастрофа. Причем катастрофа с необратимыми последствиями", – подчеркнула руководитель крымского филиала ФоРГО.В этой связи нет ничего удивительного, что, по прогнозам ООН, Украина к 2100 году возглавит антирейтинг европейских стран по снижению численности населения, которое сократится до 15 миллионов человек. Причем не только из-за резкого снижения рождаемости и увеличения естественной убыли населения, а еще за счет массовой миграции, обратила внимание Киселева. Она напомнила, что население шести регионов "эмигрировало из нацистской Украины вместе со своими территориями", а десятки миллионов людей, уехавших, например, в европейские страны, по результатам опросов, возвращаться не собираются даже в случае прекращения военных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о демографической катастрофеУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиКатастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населения
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, наталья киселева, украина, неонацизм, демография, население
Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд

Киевский режим превзошел Гитлера в уничтожении населения – социолог

13:39 30.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Убыль численности населения независимой Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны, украинские нацисты уничтожили больше людей, чем их идеологические вдохновители из гитлеровского Третьего рейха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее портал Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН сообщил, что Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61% населения. Отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности, в страны Западной Европы, указывают авторы доклада.
Как отметила Киселева, демографический кризис на Украине начался практически сразу после получения ею независимости. Если в 1991 году ее население составляло около 52 миллионов, то на сегодня численность сократилась почти вдвое – до 27 миллионов человек. Причем, в группу европейских стран с отрицательным естественным приростом, когда смертность превышает рождаемость, Украина вошла уже через год после получения своей независимости, указала эксперт.

"Европа среди всех частей света лидирует по количеству стран с отрицательными показателями естественного прироста, но Украина быстро вошла сначала в десятку антилидеров и постепенно сползает на последнее место", – констатировала она.

В частности, сегодня на Украине на одного рожденного приходится трое умерших, а суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество детей, рожденных одной женщиной) еще до начала специальной военной операции приблизился к единице и был самым низким в мире, а сейчас уже составляет 0,9, отметила социолог.
"Следует отметить, что уже к 30-летию независимости убыль численности населения Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны. То есть украинские нацисты уничтожили больше людей, чем нацисты Третьего рейха. И это уже давно не демографический кризис, а демографическая катастрофа. Причем катастрофа с необратимыми последствиями", – подчеркнула руководитель крымского филиала ФоРГО.
В этой связи нет ничего удивительного, что, по прогнозам ООН, Украина к 2100 году возглавит антирейтинг европейских стран по снижению численности населения, которое сократится до 15 миллионов человек. Причем не только из-за резкого снижения рождаемости и увеличения естественной убыли населения, а еще за счет массовой миграции, обратила внимание Киселева. Она напомнила, что население шести регионов "эмигрировало из нацистской Украины вместе со своими территориями", а десятки миллионов людей, уехавших, например, в европейские страны, по результатам опросов, возвращаться не собираются даже в случае прекращения военных действий.

"И в этом тоже нет ничего удивительного, так как трудно представить нормальных людей, которые бы испытывали желание вернуться в страну, где "эскадроны смерти" просроченного президента, желающего хоть тушкой, хоть чучелом незаконно усидеть в своем кресле, формируют из граждан "эскадроны смертников", – подытожила эксперт.

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