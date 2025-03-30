https://crimea.ria.ru/20250330/iran-otkazal-ssha-v-pryamykh-peregovorakh-1145326174.html

Иран отказал США в прямых переговорах

Иран отказал США в прямых переговорах - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Иран отказал США в прямых переговорах

Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, окно для переговоров... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T15:14

2025-03-30T15:14

2025-03-30T15:24

иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо президента США по иранской ядерной программе."В этом ответе, хоть и вопрос о прямых переговорах между двумя странами был отвергнут, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств (со стороны Вашингтона – ред.) вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к США – ред.) восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров", - передает иранское агентство IRNA слова Пезешкиана.В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент сообщил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.В феврале президент США заявлял, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу над этим немедленно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, дональд трамп, сша, политика, в мире, новости, масуд пезешкиан