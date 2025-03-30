Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков
71 тысячу боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны РФ
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Потери киевских боевиков в Курской области превысили 71 тысячу солдат. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника врага в районах 18 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 71 050 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 235 боевых бронированных машин, 2 575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники", – перечислили в оборонном ведомстве РФ.
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