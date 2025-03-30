https://crimea.ria.ru/20250330/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-71-tysyachu-boevikov-1145324881.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков

Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков

Потери киевских боевиков в Курской области превысили 71 тысячу солдат. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T14:02

2025-03-30T14:02

2025-03-30T14:02

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Потери киевских боевиков в Курской области превысили 71 тысячу солдат. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника врага в районах 18 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – суточные потери Киева превысили 1300 боевиковВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР УкраиныРоссийская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ

https://crimea.ria.ru/20250330/stsenariy-vymiraniya-ukraina-poshla-na-mirovoy-antirekord-1145320202.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу