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Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков
Потери киевских боевиков в Курской области превысили 71 тысячу солдат. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T14:02
2025-03-30T14:02
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Потери киевских боевиков в Курской области превысили 71 тысячу солдат. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника врага в районах 18 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – суточные потери Киева превысили 1300 боевиковВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР УкраиныРоссийская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков

71 тысячу боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны РФ

14:02 30.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Потери киевских боевиков в Курской области превысили 71 тысячу солдат. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника врага в районах 18 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 71 050 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 235 боевых бронированных машин, 2 575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники", – перечислили в оборонном ведомстве РФ.

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