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Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнес

Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнес - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнес

Тенденция в виноделии в Крыму великолепная – отрасль развивается органично, но местным предпринимателям для продвижения их продукта на российском рынке не... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T06:02

2025-04-02T06:02

2025-04-02T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тенденция в виноделии в Крыму великолепная – отрасль развивается органично, но местным предпринимателям для продвижения их продукта на российском рынке не хватает государственной поддержки в области маркетинга. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал владелец винного хозяйства в Севастополе, самый молодой винодел в России, производящий премиальные вина Андрюс Юцис.Маленькие успехи мотивируютПо словам Юциса, несмотря на удорожание кредитов, процессы импортозамещения и прочие сложности, маленькие успехи крымских виноделов наблюдаются, и это мотивирует всех. "Идем вперед, других вариантов нет", – сказал он.Число производителей вина в Крыму и Севастополе, по его мнению, обещает расти и дальше – для этого здесь "тенденция великолепная", в том числе благодаря региональной поддержке.А без существенной суммы денег на старте в этом деле не обойтись, заметил эксперт. Так, минимальный порог вхождения в отрасль, "чтобы выпускать хотя бы 5 – 10 тысяч бутылок вина, спокойно себя чувствовать и иметь какой-то буфер", составляет порядка 10 млн рублей, сказал Юцис."Минимальный стартовый капитал – это если ты не сажаешь виноград, а просто закупаешь оборудование, получаешь лицензию, нанимаешь сотрудников – бухгалтера и пару винообработчиков на какие-то сезонные работы, покупаешь виноград по 120 – 200 рублей за килограмм и стартуешь", – уточнил винодел.Нужна господдержка маркетингаВиноделы получают субсидии и на закладку виноградников, и на увеличение площадей, добавил он. Это существенно помогает развитию производства и ведет к увеличению объемов продукции, однако не регулирует сбыт, без чего весьма трудно зайти на российский рынок, отметил Юцис."Нет маркетинговой поддержки. Есть "Гид Роскачества" ("Винный гид России"– ред.) – это крутая, но автономная история, где гид может показать, какие у нас вина и сколько у них баллов. А нужно чтобы маркетинг субсидировался, нужно регулировать сбыт", – сказал Юцис.Винодельческих хозяйств в Севастополе больше, чем в Республике Крым, но по количеству выпускаемой продукции, Крым, конечно, далеко впереди, что исторически определяет покупателей, подчеркнул эксперт.Все равно лучшиеТем не менее и сегодня отрасль виноделия в Крыму "органично, плавно и правильно развивается" считает Юицис."Есть качественные классные бюджетные вина, которые можно встретить на полках в ритейле на континенте или в Крыму. И есть очень хорошие топовые позиции, которые стоят своих денег", – заметил эксперт.По его словам, за 11 лет, с 2014 года, рынок в Крыму успел не раз сильно измениться – сперва в худшую, а потом в лучшую сторону."Было очень много импортного наливного виноматериала, который привозили (из других регионов РФ - ред.), клеили на бутылки "Россия", и оно идентифицировалось как крымское, а пробовали это – и невозможно пить. Но потом с 2016 до 2025 года рынок сам себя отфильтровал законодательно. А маленькие и средние производители начали подтягивать качество. Виноделы поняли, что абы что не предложить, что ты можешь выпускать хоть миллион бутылок, но рынок все отфильтрует", – прокомментировал Юцис.При этом "крымское и тем более севастопольское виноделие лучше", чем какое-либо другое в России, уверен он."Не потому, что я тут живу и делаю вино, а потому что здесь терруар такой – великий, где могут рождаться бюджетные вина крутого качества и топовые. Сравнивая почву, в Краснодарском крае и Ставропольском – это не про что-то великое. Это про массовое, понятное, хорошее в глобальном смысле, более доступное. Есть терруары, которые делают великие вина и в Краснодарском крае. Но только в Крыму и в Севастополе их гораздо больше, потому что больше уникальности в концентрации и в количестве земли", – заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пересчитают виноградники В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград

https://crimea.ria.ru/20250329/v-krymu-dali-otsenku-predlozheniyu-razreshit-onlayn-prodazhi-vina-1145300408.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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