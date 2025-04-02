https://crimea.ria.ru/20250402/93-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-1145375734.html
93 украинских беспилотника атаковали регионы России
93 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 02.04.2025
93 украинских беспилотника атаковали регионы России
Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T07:15
2025-04-02T07:15
2025-04-02T07:17
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 87 дронов сбиты над Курской областью, четыре – над Ростовской и два – над Белгородской областями.Как сообщалось, обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек пришлось временно отселить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, новости сво, министерство обороны рф, пво
93 украинских беспилотника атаковали регионы России
93 украинских беспилотника уничтожены над тремя регионами России
07:15 02.04.2025 (обновлено: 07:17 02.04.2025)