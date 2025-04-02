https://crimea.ria.ru/20250402/93-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-1145375734.html

93 украинских беспилотника атаковали регионы России

93 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 02.04.2025

93 украинских беспилотника атаковали регионы России

Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T07:15

2025-04-02T07:15

2025-04-02T07:17

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

россия

новости сво

министерство обороны рф

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 87 дронов сбиты над Курской областью, четыре – над Ростовской и два – над Белгородской областями.Как сообщалось, обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек пришлось временно отселить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250402/v-taganroge-vveli-rezhim-chs-1145375464.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, новости сво, министерство обороны рф, пво