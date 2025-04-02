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Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек

Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали. Об этом со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T08:51

2025-04-02T08:51

2025-04-02T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали. Об этом со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщает РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. В сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести, позже уточнили количество погибших - 2719. За сутки число жертв снова увеличилось. К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, новости, происшествия, землетрясение, в мире