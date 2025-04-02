Рейтинг@Mail.ru
Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/zhertvami-razrushitelnogo-zemletryaseniya-v-myanme-stali-2886-chelovek-1145377266.html
Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек
Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали. Об этом со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T08:51
2025-04-02T08:52
мьянма
новости
происшествия
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145354350_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_58ade1d0e7711b0830b1ce2a8e3b0ba9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали. Об этом со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщает РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. В сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести, позже уточнили количество погибших - 2719. За сутки число жертв снова увеличилось. К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП
мьянма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145354350_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_da3ee2f3ff5e6698e354101cd6b0c39c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мьянма, новости, происшествия, землетрясение, в мире
Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886 и еще 4639 человек пострадали

08:51 02.04.2025 (обновлено: 08:52 02.04.2025)
 
© AP PhotoЗемлетрясение в Мьянме, вторник, 1 апреля 2025 года.
Землетрясение в Мьянме, вторник, 1 апреля 2025 года. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали. Об этом со ссылкой на информагентство Синьхуа сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. В сводках сообщали о 3,4 тысячах раненых и 139 пропавших без вести, позже уточнили количество погибших - 2719. За сутки число жертв снова увеличилось.
"Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими", - говорится в сообщении агентства.
К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них - кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
Землетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП
 
МьянмаНовостиПроисшествияЗемлетрясениеВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний
11:35В России создают Службу по вопросам гражданства
11:26В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей
11:14Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
11:09В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
10:56Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
10:49Под Евпаторией в среду будут стрелять
10:30Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
10:21Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз
09:54"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки
09:04В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
08:55"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой
08:51Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек
08:41Гросси может стать следующим генсеком ООН
08:25До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус
08:12У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов
07:50Умер актер Вэл Килмер
07:36Лукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам
07:1593 украинских беспилотника атаковали регионы России
07:02В Таганроге ввели режим ЧС
Лента новостейМолния