https://crimea.ria.ru/20250330/samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-ssha--ekipazh-i-passazhiry-pogibli-1145318868.html

Самолет упал на жилой дом в США – экипаж и пассажиры погибли

Самолет упал на жилой дом в США – экипаж и пассажиры погибли - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Самолет упал на жилой дом в США – экипаж и пассажиры погибли

В городе Бруклин-Парк, штат Миннесота в США, легкомоторный самолет упал на жилой дом, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T10:06

2025-03-30T10:06

2025-03-30T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В городе Бруклин-Парк, штат Миннесота в США, легкомоторный самолет упал на жилой дом, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9.Члены экипажа и пассажиры погибли, жильцы дома не пострадали. Общее число людей, находившихся на борту самолета, не называется.7 февраля самолет компании Bering Air исчез на Аляске. На следующий день стало известно, что все десять человек, которые были на борту самолета, погибли.Также в начала февраля семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного жителя города, еще 19 получили ранения.18 февраля пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто – пострадали 18 человек.В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, самолет, авиакатастрофа, происшествия, видео