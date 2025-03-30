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Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T14:41
2025-03-30T14:41
новости
общество
мусульмане
ураза-байрам
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религия
традиции
рамадан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе.Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.День Ураза-байрамВ день праздника верующие собираются на совместную молитву. Там же муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь, в которой говорится, что благие дела, помыслы и молитвы должны быть постоянны и бессрочны. Затем верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые созываются друзья, соседи, знакомые.В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).В праздник мусульмане особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.Милостыня к праздникуВо время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.Также в послепраздничные дни мусульмане посетят различные учреждения для социально незащищенных категорий людей. По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.
https://crimea.ria.ru/20250330/vlasti-pozdravili-musulman-kryma-s-uraza-bayram-1145317840.html
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новости, общество, мусульмане, ураза-байрам , в мире, религия, традиции, рамадан
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

10 апреля мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

14:41 30.03.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоНамаз в честь праздника Ураза-байрам. Архивное фото
Намаз в честь праздника Ураза-байрам. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе.
Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

День Ураза-байрам

В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Там же муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь, в которой говорится, что благие дела, помыслы и молитвы должны быть постоянны и бессрочны.
Затем верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые созываются друзья, соседи, знакомые.
В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
В праздник мусульмане особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.

Милостыня к празднику

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.
Также в послепраздничные дни мусульмане посетят различные учреждения для социально незащищенных категорий людей.
По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.
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09:16
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НовостиОбществоМусульманеУраза-байрамВ миреРелигияТрадицииРамадан
 
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