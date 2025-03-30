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Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"

Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс" - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка". Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сайтов Downdetector и... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T14:11

2025-03-30T14:11

2025-03-30T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка". Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сайтов Downdetector и "Сбой.рф".В частности, на Downdetector количество жалоб за последний час превысило 5800.Жалобы поступают из Тверской, Нижегородской. Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья и других регионов. На "Сбой.рф" зафиксировали около 1400 жалоб.В компании подтвердили РИА Новости проблемы с доступом к некоторым сервисам, специалисты работают над их устранением.В Крыму по этой причине возможны перебои в работе горячей линии "Крымэнерго", сообщили в официальном Telegram-канале компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, интернет, новости, кибербезопасность, киберпреступность, хакеры, хакерские атаки