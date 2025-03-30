https://crimea.ria.ru/20250330/massovyy-sboy-proizoshel-iz-za-atak-khakerov-na-yandeks-1145325083.html
Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"
Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс" - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка". Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сайтов Downdetector и... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T14:11
2025-03-30T14:11
2025-03-30T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка". Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сайтов Downdetector и "Сбой.рф".В частности, на Downdetector количество жалоб за последний час превысило 5800.Жалобы поступают из Тверской, Нижегородской. Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья и других регионов. На "Сбой.рф" зафиксировали около 1400 жалоб.В компании подтвердили РИА Новости проблемы с доступом к некоторым сервисам, специалисты работают над их устранением.В Крыму по этой причине возможны перебои в работе горячей линии "Крымэнерго", сообщили в официальном Telegram-канале компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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яндекс, интернет, новости, кибербезопасность, киберпреступность, хакеры, хакерские атаки
Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"
Из-за атак хакеров произошел массовый сбой в работе некоторых сервисов "Яндекс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка". Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сайтов Downdetector
и "Сбой.рф"
.
В частности, на Downdetector количество жалоб за последний час превысило 5800.
"Рухнула Яндекс Музыка", "Сбой работы Яндекс Музыка", "Яндекс Музыка не работает", – пишут пользователи.
Жалобы поступают из Тверской, Нижегородской. Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья и других регионов. На "Сбой.рф" зафиксировали около 1400 жалоб.
В компании подтвердили РИА Новости проблемы с доступом к некоторым сервисам, специалисты работают над их устранением.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", – прокомментировали в компании.
В Крыму по этой причине возможны перебои в работе горячей линии "Крымэнерго", сообщили в официальном Telegram-канале компании.
"Уважаемые потребители! В результате хакерских атак произошел глобальный сбой в работе Яндекс на всей территории России. В связи с этим возможны временные перебои в работе горячей линии ГУП РК "Крымэнерго", – прокомментировали в компании.
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