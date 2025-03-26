https://crimea.ria.ru/20250326/gibel-voenkora-i-ataki-vsu-na-gazokhranilische-v-krymu--glavnoe-za-den-1145254584.html

Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день

Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Гибель военкора и атаки ВСУ на газохранилище в Крыму – главное за день

ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут. В приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T22:51

2025-03-26T22:51

2025-03-26T22:51

главное за день

крым

общество

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145235411_0:0:1173:659_1920x0_80_0_0_fc0caff4f7c41a48a50d9235601b38d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. ВСУ в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут. В приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Водитель автобуса отправлен под стражу по делу о ДТП с шестью погибшими под Симферополем. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%. В Крыму установили новые праздник и памятную дату.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУБеспилотники ВСУ в ночь на среду в третий раз за неделю попытались атаковать газохранилище на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России. Дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных дрона, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Кроме того, в среду около 4:45 мск вражеские беспилотники ударили по объекту филиала "Россети Центр – Брянскэнерго" в Брянской области.Таким образом, киевский режим делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликт, подчеркнули в Минобороны.При этом приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ, сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Гибель военкора ПрокофьевойПри исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом стало известно в среду. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение. По факту гибели военкора возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Российские военные корреспонденты несут для киевского режима угрозу, поэтому включены в "отдельные списки украинской разведки" и сегодня являются для Киева целью номер один, считате участник СВО, замруководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в РК Дмитрий Воронин.Дело об аварии с автобусомСуд в Крыму заключил под стражу водителя автобуса, подозреваемого в совершении ДТП с шестью погибшими под Симферополем, которое произошло 25 марта. Обвиняемого отправили под арест на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.Рост доходов россиянРост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%, что отразилось на потребительском спросе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина. Также он отметил снижение уровня безработицы до исторического минимума и подчеркнул, что рост экономики России превысил европейскую в шесть раз за два года.Новый праздник в КрымуВ Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК, который будут отмечать 19 сентября. В этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Госсовета РК первого созыва. Выходного в этот праздничный день не будет. Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250326/usloviya-rf-po-moratoriyu-na-udary-v-chernom-more-vklyuchayut-snyatie-sanktsiy-1145259616.html

https://crimea.ria.ru/20250326/nachalo-yadernoy-voyny-zachem-zaluzhnyy-upomyanul-5-yu-statyu-ustava-nato-1145255350.html

https://crimea.ria.ru/20250326/razrushenie-memoriala-adzhimushkayskie-kamenolomni---nachata-proverka-1145253298.html

https://crimea.ria.ru/20250326/skolko-krym-zarabotal-na-privatizatsii-imuschestva-1145235958.html

https://crimea.ria.ru/20250326/novyy-kurort-zolotye-peski-v-krymu-budet-prinimat-1-mln-turistov-v-god-1145232911.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, общество, новости, новости крыма