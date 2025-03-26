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Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз

Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз

Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T12:26

2025-03-26T12:26

2025-03-26T12:30

михаил мишустин

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

правительство россии

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.Такой успех, по его словам, является в первую очередь заслугой граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Кроме того, это - результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах и отраслях, активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, указал Мишустин.По словам главы правительства, уже второй год подряд экономика РФ движется темпами, которые превышают среднемировые."Россия входит в четверку экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%, и это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейские почти в шесть раз, а в ряде этих государств уже наблюдается рецессия", - отметил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), правительство россии, новости, россия