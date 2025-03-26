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Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз
Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз
Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T12:26
2025-03-26T12:26
2025-03-26T12:30
михаил мишустин
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
правительство россии
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.Такой успех, по его словам, является в первую очередь заслугой граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Кроме того, это - результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах и отраслях, активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, указал Мишустин.По словам главы правительства, уже второй год подряд экономика РФ движется темпами, которые превышают среднемировые."Россия входит в четверку экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%, и это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейские почти в шесть раз, а в ряде этих государств уже наблюдается рецессия", - отметил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), правительство россии, новости, россия
Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз
Рост экономики России превысил европейскую в шесть раз за два года – Мишустин
12:26 26.03.2025 (обновлено: 12:30 26.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель увеличился вдвое с 2020 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", - сказал премьер.
Такой успех, по его словам, является в первую очередь заслугой граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Кроме того, это - результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента, детально владеющих ситуацией в регионах и отраслях, активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного научного и делового сообществ, указал Мишустин.
По словам главы правительства, уже второй год подряд экономика РФ движется темпами, которые превышают среднемировые.
"Россия входит в четверку экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%, и это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейские почти в шесть раз, а в ряде этих государств уже наблюдается рецессия", - отметил он.
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